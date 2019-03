Otvorena Golubačka tvrdjava posle gotovo pet godina rekonstrukcije

U Golupcu je danas, posle gotovo pet godina rekonstrukcije, za posetioce otvorena srednjovekovna tvrdjava Golubački grad.

Otvaranju obnovljenog utvrdjenja iz 14. veka, koje je podignuto na desnoj obali Dunava, na samom ulazu u Djerdapsku klisuru, prisustvovao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i evropski komesar za susedsku politiku i pristupanje EU Johanes Han.

Vučić je na ceremoniji otvaranja kazao da su radovi na ovoj prelepoj tvrdjavi privedeni kraju zahvaljujući ljudima iz Evropske unije i Austrijske razvojne agencije.

„Prelepo je doći ovde. Nadam se da ukoliko budemo radili marinu, za nju je potrebno oko dva miliona evra i za to ne tražimo novac od Evrope. To će značiti neuporediv dolazak turista u Golubac“, kazao je Vučić.

Vučić je Hanu rekao da ima bezbroj ideja koje zajednički mogu realizovati, poput, kako je rekao, „virtuelnih mostova“, koji koštaju oko 25 miliona evra.

„Mi damo nešto, vi date malo više i da mi sve to zajednički uradimo na našem lepom Dunavu“, kazao je Vučić.

On je naveo da treba izgraditi brzu saobraćajnicu od skretanja za Požarevac pa do Donjeg Milanovca, do opštine Majdanpek, sa uverenjem da će to privući veći broj domaćih turista.

„Golubac koji je obnovljen zahvaljujući prijateljima iz Evrope dokaz je one skrivene lepote koja postoji u Srbiji“, rekao je Vučić i dodao da ceo tamošnji kraj predstavlja jedno od najvećih bogatstava Srbije sa bezbroj fantastičnih mogućnosti i nijednim izgovorom da se ne iskoriste.

Navodeći da ceo taj kraj mora još više da se infrastrukturno poveže, Vučić je kazao Hanu da veruje da će uz njihovu pomoć i podršku uspeti da se ekonomski osnaži ceo taj kraj.

„Na taj način pokušaćemo da vratimo i deo naših divnih ljudi koji danas žive i rade u Austriji… Hoćemo da bar jedan deo njih oseti da je Srbija prigrlila svoju šansu, priliku, a oni ma koliko voleli Austriju, imaju jednu otadžbinu, Srbiju. Zato ih molim da razmisle o povratku, a mi ćemo učiniti sve što možemo da im omogućimo te uslove i da imaju pristojna primanja i više ekonomskih mogućnosti nego ranije“, kazao je on.

Evropski komesar za proširenje Johanes Han kazao je novinarima da će EU nastaviti da investira u razvoj Srbije.

Han je naveo da je Golubačka tvrdjava „važan lokalitet i biser kulturnog nasledja“ i dodao da „nije stvar samo u turizmu, već da ona ima i ekonomski potencijal“.

On je kazao da taj lokalitet stvara „mogućnosti za region i investicije i da će omogućiti nova zapošljavanja“.

Za obnovu tvrdjave samo iz fondova Evropske unije utrošeno je više od 8,5 miliona evra.

Rekonstrukcija, započeta u julu 2014. godine, obuhvatila je obnovu bedema i svih deset njenih kula, izgradnju obaloutvrde i centra za posetioce, kao i probijanje novog tunela i gradnju obilaznice duge 800 metara, kako Djerdapska magistrala ne bi i dalje prolazila kroz tvrdjavu.

Svi predvidjeni radovi na obnovi trebalo je da budu završeni u roku od dve godine, do jula 2016, ali su, zbog brojnih problema, produženi do marta ove godine.

Posle obnove tvrdjave u planu je gradnja komercijalnih sadržaja, kao što su restorani, biciklističke staze, sportski tereni, bazeni, ribarsko selo, apartmani, ateljei za umetnike i marina za čamce.

Radi nadgledanja radova na obnovi tvrdjave i kasnijeg upravljanja celim istorijsko-turističkim kompleksom, koji se prostire na 23 hektara, država je osnovala preduzeće „Tvrdjava Golubački grad“.

Nakon kompletnog uredjenja i izgradnje svih dodatnih sadržaja, opština Golubac očekuje da će u kompleksu biti otvoreno više od 100 radnih mesta i da će od turističkih poseta godišnja zarada biti oko pola miliona evra.

Golubački grad pripada Nacionalnom parku Djerdap, a sastoji se od prednjeg, zadnjeg i gornjeg dela, sa dve kolske kapije i deset kula.

Ne zna se tačno ko ga je sagradio – Srbi, Vizantinci ili Madjari. Nepoznato je i vreme gradnje, ali se prvi put spominje u ugarskim spisima, u prvoj polovini 14. veka.

Posle Kosovskog boja (1389. godina) tvrdjavu je zauzeo Bajazit Prvi i pod Turcima se nalazila sve do 1867. godine.

(Beta)