Ove godine dva miliona evra za subvencije poljoprivrednicima

BEOGRAD – Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić posetio je danas poljoprivredno domaćinstvo porodice Mladenović u selu Dubona u opštini Mladenovac i najavio da će ove godine iz budžeta Grada biti izdvojena dva miliona evra za subvencije poljoprivrednicima.

Vesić je nakon obilaska poljoprivrednog domaćinstva rekao da je u okviru projekta „Beograd 2030“, poljoprivreda jedan od četiri stuba razvoja prestonice zbog čega se, kaže, izdvaja više novca u odnosu na prethodni period.

Naveo je da su 2015. godine iz budžeta Grada za poljoprivredu izdvojena 22 miliona dinara i dodao da će ove godine to biti mnogo više novca, odnosno dva miliona evra za subvencije beogradskim poljoprivrednicima.

„Grad Beograd je do sada podržao skoro 700 poljoprivrednika, a ove godine je u selu Dubona podržano 40 poljoprivrednika. Dajemo subvencije za kupovinu traktora, plastenike, pčelare“, rekao je Vesić novinarima.

Zamenik gradonačelnika je ukazao da je Beograd drugi poljoprivredni region u Srbiji sa više od 170.000 hektara obradive površine, ali da se do sada nije dovoljno ulagalo u poljoprivredu.

„Nismo se bavili poljoprivredom, ponašali smo se kao da ona ne postoji i zato sam srećan što smo došli u situaciju da možemo da ove godine izdvojimo dva miliona evra za subvencije poljoprivrednicima“, kazao je Vesić.

Dodao je da su subvencije iz budžeta Grada odvojene od onih koje izdvaja država i da predstavljaju dodatni podsticaj beogradskim poljoprivrednicima.

Naveo je da je ove godine formiran Sekretarijat za poljoprivredu, a da je u planu da se u narednom periodu obnovi poljočuvarska služba.

„Beograd je pre više decenija ukinuo tu službu i to se pokazalo lošim, jer ona sprečava mnoge stvari, kao što su krađe u poljima, divlje deponije“, naveo je Vesić.

Vesić je najavio da će biti formirana i agencija koja će pomagati poljoprivrednicima da konkurišu za projekte iz fondova Evropske unije.

„Zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede ćemo to raditi kako bismo omogućili da što više njih dođe do sredstava koji su im neophodni za razvoj poljoprivrede“, rekao je on.

Domaćin Predrag Mladenović, koji je iz podsticajnih sredstava Grada kupio traktor, rekao je da je zahvalan na pomoći i da mu svaka subvencija mnogo znači.

„Za nas je svaki podsticaj dobro došao, imamo problem sa plasmanom proizvoda i nadamo se da će to da bude bolje“, rekao je Mladenović.

Direktorka Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Beograd Milica Janković rekla je da ta služba pokriva 17 beogradskih opština, te da stoji na raspolaganju svim poljoprivrednim proizvođačima, koje je pozvala da svrate do službe ili je kontaktiraju.

(Tanjug)

