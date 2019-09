Pašalić: Mali broj pritužbi gradjana Novog Pazara zaštitniku gradjana

Zaštitnik gradjana Zoran Pašalić rekao je danas da su za 10 godina postojanja ove institucije imali 352 pritužbe gradjana iz Novog Pazara, što je veoma mali broj u odnosu na ostali deo Srbije.

On je u okviru kampanje „Dan Zaštitnika gradjana“ u Novom Pazaru nakon sastanka sa gradonačelnikom rekao da njihove pritužbe nisu specifične i da se najviše žale na imovinsko pravne odnose, socijalna i ekonomska pitanja.

„Ovo je prilika da pozovem gradjane Novog Pazara i ove regije da se obrate Zaštitniku gradjana pisanim ili putem elektronskih sredstava, a mi smo nadležni za sve slučajeve osim sudova i pravosudja. Ukoliko se desi da mi nismo nadležni za neki slučaj onda gradjanina pravovremeno, brzo i efikasno uputiti na toga ko jeste i pratiti rad te institucije da li je pristupila po pritužbi gradjana“, rekao je Pašalić.

On je dodao da najviše pritužbi gradjana imaju iz gradova koji gravitiraju Beogradu, jer su im informacije dostupnije.

„Daću vam primer da u Novom Pazaru i okolini imate najmanje pet škola pored magistralnih puteva, svaki gradjanin će doći u opštinu i žaliti se na to, jer je to problem republičkog značaja. Na ovom primeru želim da vam pokažem šta je suština našeg dolaska ovde, a to je da primimo pritužbe i da ih sa lokalnom samoupravom rešimo, ali da i one probleme koji izlaze iz ingerencije postavimo kao teme“, rekao je Pašalić.

On je istakao da je ova kampanja pokazala da je potpuno drugačije kada ljudima „dodjete na noge“, kada čujete živu reč i da je to neuporedivo sa bilo kojim razgovorom preko skajpa ili drugog elektronskog pomagala.

Pašalić je dodao da će uskoro u ovom gradu organizovati javnu tribinu na kojoj će gradjanima objasniti funkciju i ovlašćenja Zaštitnika gradjana.

Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac rekao je da je Pašalića upoznao sa problemima gradjana i o saradnji lokalnih i republičkih institucija.

„Razgovarali smo i o nacionalnoj zastupljenosti gradjana u odredjenim republičkim institucijama. Naš cilj je da Gradska uprava sa Zaštitnikom gradjana probleme gradjana sagledava i rešava u skladu sa zakonom garantovanim pravima“, rekao je Biševac.

Pritužbe gradjana Ombudsman i njegovi saradnici primaju do 15 časova u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović u Novom Pazaru, a tokom dana će se sastati i sa predstavnicima javnih ustanova, preduzeća i organizacija civilnog društva.

U okviru ove kampanje pravnici Stručne službe Zaštitnika građana razgovaraće sa građanima Sjenice od 10 do 16 časova u biblioteci „Muhamed Abdagić“.

(Beta)