Počela izgradnja kanalizacije u naselju Belo polje

BEOGRAD – U obrenovačkom naselju Belo polje danas su počeli radovi na izgradnji kanalizacione mreže i fekalne crpne stanice, a zamenik gradonačelnika Goran Vesić istakao je da će po završetku tih radova, 2. 000 domaćinstava biti priključeno na kanalizaciju.

Vesić je rekao da će radovi, čija je vrednost oko 88 miliona dinara, biti završeni za sedam meseci.

On je podsetio da je u obrenovačkom naselju Šljivice 2017. i 2018. godine urađena kanalizacija, a da je tada za oko 200 domaćinstava problem kanalizacije rešen.

„Obrenovac je na putu da zauvek reši problem kanalizacije i to je istorijska stvar za tu opštinu“, istakao je Vesić.

Podsetio je da je sa predsednikom opštine Obrenovac potpisao ugovor sa Ministarstvom građevinarstva čime je pokrenuta realizacija projekta „Čista Srbija“, u sklopu kojeg će se raditi fabrika za preradu otpadnih voda u Obrenovcu i preko 80 kilometara sekundarne mreže.

„Ceo Obrenovac će imati kanalizaciju pa će se rešiti taj problem koji niko nije pokušao da reši, čime će svaka kuća u Beogradu narednih godina imati i vodu i kanalizaciju“, naveo je Vesić.

Najavio je da će se u narednom periodu završiti pijaca u Obrenovcu, iako, kako je rekao, ima nekih opozicionih odbornika koji se bune zbog toga.

Kako je istakao, očekuje se da će u novembru, kada se usvoji plan generalne regulacije šinskih sistema, Obrenovac biti ucrtan na mapu „BG voza“.

„Prvi put će biti predviđena trasa BG Voza do Obrenovca što znači da ćemo kroz taj projekat produžiti voz koji je bio planiran do Surčina, do Obrenovca“, istakao je Vesić.

Predsednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković objasnio je da se Belo Polje nalazi uz Kolubaru i da su podzemne vode u ovom naselju visoke, zbog čega su ljudi morali i po četiri, pet puta godišnje da prazne septičke jame.

„Svako odnošenje tog otpada iz dvorišta je koštalo nekoliko desetina hiljada godišnje, to je bio veliki izdatak koji ovim projektom odlazi u istoriju“, rekao je Čucković.

On je istakao da pre nekoliko godina 30 odsto centra Obrenovca nije imalo kanalizaciju, kao i da će, kako je rekao, zahvaljujući Vesiću taj problem biti konačno rešen.

„Izgradnja fabrike za prečišćavanje otpadnih voda je najveća investicija u javnoj infrastrukturi i košta negde oko 15 miliona evra, a ona će se se realizovati zahvaljujući zameniku gradonačelnika koji je imao sluha za naše probleme“, rekao je Čučković.

(Tanjug)

