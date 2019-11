Počela izrada projekta za obnovu fasade Palate Albanija

BEOGRAD – Glavni gradski urbanista Marko Stojčić najavio je danas da će Grad Beograd finansirati rekonstrukciju fasade Palate „Albanija”, čija će obnova biti završena tokom 2021. godine.

Kako prenosi Beoinfo, Stojčić u Beogradskoj hronici RTS-a podsetio da zgrada nije rekonstruisana od svog nastanka, kao i da nije moguća njena kompletna rekonstrukcija jer ona nije u vlasništvu Grada Beograda.

„Grad Beograd je pokrenuo izradu projekta za rekonstrukciju fasade, koji će biti gotov u narednih nekoliko meseci. Pošto je zgrada spomenik kulture, dobili smo odobrenje da u saradnji s Republikom krenemo u rekonstrukciju fasade, koja će biti završena tokom 2021. godine“, rekao je glavni gradski urbanista.

On je povodom montaže nove trolejbuske mreže od Cvijićeve do Dunavske ulice, ukazao da je s građanima još pre mesec i po dana dogovoreno da dođe do izmene tog projekta.

„Konkretan dogovor je da trolejbusi ne idu kroz prvi deo Ulice Gundulićev venac, između Venizelosove i Francuske ulice, jer su argumenti građana bili na mestu da je ulica uska, da postoji mnogo zelenila i parking mesta“, naveo je Stojčić.

On je podsetio da Grad Beograd ima najbolje stručnjake u Srbiji koji se bave javnim prevozom, kao i da će ti stručnjaci probati da nađu zajedničko rešenje s građanima.

Kada je reč o javnom uvidu u urbanističke planove, Stojčić je ukazao da su oni uvek na raspolaganju građanima u sredstvima javnog informisanja, u zgradi Gradske uprave na oglasnoj tabli i na sajtu Grada Beograda u sekciji oglasi.

(Tanjug)