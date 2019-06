Počela rekonstrukcija šetališta „Lazaro Kardenas“

BEOGRAD – Posle pedeset godina počela je rekonstrukcija šetališta „Lazaro Kardenas” na Novom Beogradu, pa će potez koji povezuje blokove 45, 44 i 70 dobiti novu pešačku stazu, rasvetu, sprave za rekreaciju, a proširenja uz šetalište postaće sportski tereni i dečja igrališta.

Glavni gradski urbanista Marko Stojčić kaže da je reč o šetalištu koje ide paralelno sa rekom i prolazi kroz sve blokove – 44, 45 i 70, što sve zajedno čini jedinstvenu rekreativnu površinu.

„Rekonstrukcija će se raditi po fazama, a ukupno će biti rekonstruisano 13 hektara površine u naredne dve i po godine. U prvoj fazi biće sređeno pet hektara, u drugoj dva i u trećoj šest hektara površine. Planirano je da se prva faza završi do kraja godine. Vrednost ovih radova je 112 miliona dinara dok su radovi za sledeće dve faze još oko 200 miliona dinara“, rekao je on.

On je precizirao da rekonstrukcija podrazumeva, pre svega, optimizaciju površine pod betonom i asfaltom, a to znači da će zelena površina zameniti asfalt gde god to bude bilo moguće.

Pored toga, u jednom delu će biti zamenjena, a negde i rekonstruisana rasveta, postavljene nove kante za smeće, klupe.

Biće podignuta tri dečja igrališta, dva nova sportska terena, a sve će biti potpuno novo i bezbedno, u skladu sa standardima, kaže Stojčić za TV Prva.

