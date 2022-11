Počela sednica Skupština grada, usvojen dnevni red

BEOGRAD – Sednica Skupštine grada Beograda, na čijem je dnevnom redu predlog za razrešenje gradonačelnika Beograda, na zahtev dela opozicije, počela je nešto posle 15 sati.

Na početku sednice usvojen je dnevni red, a zatim su odbornici odlučili da o svim tačkama dnevnog reda, među kojima je i inicijativa za smenu gradonačelnika, razmatraju u objedinjenoj raspravi, a da o svakoj od njih glasaju pojedinačno.

To su zamerili pojedini odbornici opozicije, tvrdeći da je spajanje te tačke sa ostalim, „grubo kršenje Poslovnika“.

Predsednik gradskog parlamenta Nikola Nikodijević rekao da to Poslovnik omogućava, odnosno da se o gradonačelniku odlučuje onako kako se on i bira, ali da je to kako će se voditi rasprava, stav odbornika, i da to Poslovnik odobrava.

„Mi smo svi tu, i hoćemo da raspravljamo, ali 25 odbornika opozicije fali. Toliko o tome koliko ste vi ozbiljno shvatili ovu sednicu“, rekao je Nikodijević.

Nikodijević je sednicu skupštine sazvao na inicijativu dela opozicionih odbornika.

Odbornici će objedinjeno razmatrati i predlog zaključka kojim se Sekretarijat za energetiku obavezuje da sačini odluku o umanjenju računa za Infostan, odnosno za grejanje“ zbog odlaganja početka grejne sezone, od 15. oktobra do 1. novembra, te predlog zaključka kojim se Sekretarijat za zaštitu životne sredine obavezuje da podnese izveštaj o dosadašnjoj realizaciji plana kvaliteta vazduha do kraja godine.

U objedinjenoj raspravi razmatraće i zaključak kojim se Sekretarijat za zaštitu životne sredine obavezuje da sačini izveštaj o implementaciji Akcionog plana adaptacije na klimatske promene do kraja ove godine, ali i zaključak koji će nekoliko sekretarijata i Direkciju za građevinsko zemljište i izgradnju obavezati da naprave odluku o izradi stambene strategije za društveno odgovorno stanovanje grada, sa Akcionim planom za period 2023-2033, do kraja ove godine.

Uz to, objedinjena rasprava obuhvatiće i zaključke kojima će Sekretarijat za energetiku biti obavezan da podnese Izveštaj o godišnjoj implementaciji programa energetske efikasnosti za period 2021-2023, do kraja ove godine.

