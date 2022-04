Počeli radovi na rekonstrukciji Ulice Ilije Garašanina

BEOGRAD – U Ulici Ilije Garašanina na opštini Palilula počeli su radovi na kompletnoj rekonstrukciji kolovoza, staza za pešake i podzemne instalacije.

Projektom uređenja tog dela Palilule, oko Palilulske pijace, obuhvaćena je rekonstrukcija i ulica Dobre Mitrovića i Majora Ilića.

Dok traju radovi u Ulici Ilije Garašanina, saobraćaj će se privremeno odvijati u oba smera susednom Ulicom Dobre Mitrovića, koja je inače jednosmerna, navodi se na opštinskom sajtu.

Kako se dodaje, rekonstrukcijom Ulice Ilije Garašanina broj parking mesta ostaće nepromenjen, kao i širina kolovoza, a trotoari će biti popločani novim pločama.

Takođe, biće izvršena zamena vodovodne mreže u sve tri ulice i povećani kapaciteti kanalizacione mreže.

Radovi se izvode po fazama – prva faza na delu Ulice Ilije Garašanina do raskrsnice ulica Ilije Garašanina i Majora Ilića do Pete beogradske gimnazije, druga obuhvata radove u Ulici Dobre Mitrovića, treća radove u Ulici majora Ilića, a četvrta radove na delu Ilije Garašanina od Ulice majora Ilića do Takovske ulice.

(Tanjug)

