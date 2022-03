Počelo obeležavanje 65. godišnjice diplomatskih odnosa Srbije i Maroka (VIDEO)

Ceremonija početka obeležavanja 65. godišnjice od uspostavljanja diplomatskih odnosa izmedju Kraljevine Maroko i Srbije, kao i promocija zajedničke poštanske marke, održani su danas u PTT muzeju.

Svečanost je ogranizovana nakon zvanične posete Maroku ministra spoljnih poslova Srbije Nikole Selakovića ministru spoljnih poslova Naseru Buriti, tokom koje su oni doneli zajedničku odluku da se ova godina proglasi „Godinom Maroka u Srbiji“ i „Godinom Srbije u Maroku“.

U PTT muzeju ppredstavljena je i emisija prigodnih poštanskih maraka koju su zajednički izdale Barid Al Magrib (Pošta Maroka) i Pošta Srbije.

Ambasador Maroka, Mohamed Amin Belhadž, istakao je da su odnosi dve države sve čvršći i da dva naroda vezuju bliske prijateljske veze.

„Ova zajednička poštanska marka ilustruje dva mosta – most Muhameda Šestog, koji je najduži žičani most tog tipa u Africi, i novi most preko Dunava u Novom Sadu. Simbolika odabira mostova na pravi način odražava vezu, poverenje i jedinstvo koje je oduvek karakterisalo odnose medju našim narodima“, kazao je on.

On je najavio da će večeras svi mostovi u Beogradu biti osvetljeni nacionalnim bojama Maroka.

Pomoćnik ministra kulture i informisanja Stanko Blagojević istakao je da je kultura najlepši način na koji se povezuju dve države i dva naroda.

„Ova prilika, u kojoj dve pošte izdaju markice sa motivima Maroka u domenu kulture, prirodnih lepota i istorije, predstavlja posebno vredan dogadjaj“, rekao je Blagojević i dodao da su markice nosioci vrednosti koji prenose poruku prijateljstva.

On je dodao da se i u Maroku danas dogadja slična manifestacija.

„Zadovoljstvo je kulturom proslaviti ovaj jubilej, budući da naše dve zemlje izuzetno dobro saradjuju o pitanjima od najvećeg interesa i na najvišem nivou“, kazao je on.

Vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije Zoran Djordjević je istakao da se gradjani Srbije u Maroku osećaju kao kod kuće i da se to prijateljstvo oslikava u volji lidera država, Muhameda Šestog i Aleksandra Vučića.

„Nije slučajno da su mostovi izabrani kao motiv za ovo posebno izdanje poštanskih markica – oni oslikavaju vezu izmedju dva naroda“, rekao je Djordjević.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.