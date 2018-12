Poklon Grada roditeljima trojki, cetvorki i duplih blizanaca

BEOGRAD – Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić uručio je danas roditeljima dvojki, trojki i duplih blizanaca rešenja o novčanoj podršci, čija je ukupna vrednost 9,5 miliona dinara.

Pomoć su dobile 92 porodice, odnosno 285 dece, a prema najavama gradonačelnika od naredne godine među njima će biti i roditelji blizanaca.

Roditelji predškolaca dobili su jednu prosečnu zaradu isplaćenu u Beogradu u avgustu, odnosno 60.000 dinara, roditelji osnovaca dve prosečne zarade – 120.000 a roditelji srednjoškolaca tri, što je 180.000 dianra.

Prvi ugovor Radojičić je uručio porodici Ilić, roditeljima najmlađih trojki, rođenih u septembru.

„U ovom savremenom svetu i brzom tempu života, teško je potpuno se posvetiti detetu, a vi nemate jedno, već troje i četvoro dece, i to istog uzrasta. Znam kolika je to odgovornost, koliko to zahteva neprospavanih noći i koliko odricanja. Zbog toga je Grad Beograd tu da vam pomaže“, rekao je gradonačelnik.

„Borimo se zajedno da Grad Beograd bude grad dece, jer je to Beograd kakav želimo. Kada negujemo i ulažemo u decu samo tada možemo reći da je Beograd grad budućnosti“, rekao je Radojičić.

Tim povodom on je podsetio da Grad obezbeđuje pomoć od 10.000 i za svaku porodilju, odnosno za one nezaposlene 25.000 dinara.

„Porodilja za prvo dete dobija jednokratno 10.000 dinara. Jedno pravo ne isključuje drugo, tako da sve porodilje kojima je to treće dete, pored 10 000 dinara koje dobijaju od grada Beograda će ostvariti i dodatnih 30.000 dinara, što je ukupno 40.000 dinara“, rekao je gradonačelnik.

Majka trojki Jelena Kostić izrazila je radost zbog brige Grada za decu. Dodala je da će novac i ove godine, kao i prethodne četiri iskorstiti za Aleksandrin, Aleksandrov i Kostin rođendan, koji je u januaru.

(Tanjug)