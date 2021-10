Pokretna kancelarija za pet nedelja obisla oko 40 lokacija

BEOGRAD – Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je danas da je svojom pokretnom kancelarijom za pet nedelja obišao 40 beogradska naselja i rešio 27 problema građana.

Vesić je gostujući na TV Prva naveo da je rađeno istraživanje o tome koliko su građani obavešteni o pokretnoj kancelariji i da oko 65 odsto ljudi zna za nju, te da planira da u narednih nekoliko meseci obiđe oko 150 naselja.

„Ova kancelarija ima rezultate, jer mnogo problema može da se reši sa malo dobre volje i organizacije i to se već vidi. Na licu mesta sagledate probleme koje ima to mesto i uradite nešto što možete za te ljude, a to je mnogo bolje nego da sedite u svojoj kancelariji“, rekao je Vesić.

Odgovarajući na pitanje gledalaca o izgradnji kanalizacije u Borči, Vesić je podsetio da je projektovanje završeno, a da se uskoro očekuje raspisivanje tendera za izgradnju.

Zamenik gradonačelnika je rekao da Grad ulaže u taj projekat 15 miliona evra, a da su ulaganja Evropske investicione banke 35 miliona evra, te da očekuje da radovi počnu u februaru ili martu sledeće godine.

Vesić je istakao da su u toku radovi na postrojenju za preradu otpadnih voda u Borči i podsetio da su u tom naselju završeni radovi na domu zdravlja.

Dodao je da u narednih mesec dana počinje da se gradi i vrtić u neposrednoj blizini, kao i da je u planu izgradnja osnovne škole i gimnazije i velikog sportskog centra.

On je podsetio da je na jučerašnjoj sednici gradskog parlamenta odluka o osnivanju Fondacije za decu i mlade doneta jednoglasno, a da je ideja da se pomogne onim porodicama sa više dece gde su uglavnom samohrani roditelji, najčešće majke.

Osvrnuo se i na odluku o ugostiteljskim objektima u stambenim zgradama i dodao da ugostiteljski objekti u stambenim zgradama neće imati pravo na otvoren plamen.

(Tanjug)

