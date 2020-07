Poljoprivrednici nezadovoljni uvozom paradajza održali protest ispred ministarstva (FOTO)

Predstavnici Sindikata paora i individualnih poljoprivrednih proizvodjača Srbije, u okviru sindikata Sloga, održali su danas protest ispred Ministartva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nezadovoljni stanjem u ovoj oblasti, a posebno uvozom paradajza, i tražili da se sastanu sa ministrom Branislavom Nedimovićem.

Predsednik Sindikata Sloga Željko Veselinović rekao je da su oni pokrenuli Sindikat paora i da su prošli put od ministra poljoprivrede tražili razgovor, ali da je on izneo neistine.

„Na proteklom protestu smo ministru Nedimoviću dali ultimatum od 48 časova da održimo sastanak na kom bi razgovarali o problemima u poljoprivredi, da bi on nakon toga izašao u javnost i izneo niz neistina“, rekao je Veselinović.

Prema njegovim rečima, poljoprivreda će biti glavni adut Srbije kada ljudi ostanu bez posla i kada se zatvore mnoga radna mesta. „Treba uložiti novac u proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i izgradnju fabrika koje će se baviti preradom voća i povrća, da bi se to izvozilo na tržište Evrope“, istakao je Veselinović.

On je najavio i da će ukoliko ne dodje do sastanka, predstavnici sindikata svakog utorka ispred ministarstva održavati konferenciju za medije sa ozbiljnijim akcijama, sve do trenutka dok se ne okupi ozbiljan broj poljoprivrednika, posle čege će ministar morati da razgovara sa poljoprivrednicima.

Podsetio je i da je ministar najavio da u Srbiji neće biti gladi. „Neće za njih, ali sam zabrinut da će biti gladi za obične ljude“, poručio je Veselinović.

Potpredsednik Stranke slobode i pravde Dejan Bulatović istakao je da je poljoprivredniku u Srbiji potrebno 25 dinara za proizvodnju kiilograma paradajza, dok država istovremeno uvozi paradajz po ceni od 11 dinara za kilogram iz Albanije.

Istakao je da poljoprivrednici ovde ne mogu da konkurišu toj ceni i da im se ne isplati da ga proizvode, zbog čega su primorani da pobacaju paradjz.

„Albanija ulaže kroz subvencije u poljoprivredu i oni su lideri u proizvodnji paradajza, a ministarstvo u Srbiji nema vremena da se bavi poljoprivredom“, rekao je Bulatović novinarima ispred Ministarstva poljoprivrede.

Nezadovoljini poljoprivrednici su prosuli gajbice paradajza ispred tog ministarstva.

(Beta)

