Poruka doktorke Grujičić svima koji tvrde da virus ne postoji

Direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Danica Grujičić danas je svim teoretičarima zavere poručila da dođu da vide kako izgleda raditi šest sati pod skafanderom.

“Svi ti teoretičari zavere koji lupetaju da ne postoji kovid, hajde molim vas, samo dođite jedan dan da vidite kako izgleda raditi šest sati pod skafanderom,” rekla je Grujičić za RTS.

Kako neko ko je preležao koronu, Grujičić je poručila svima, a naročito mladima, da reaguju na znake najobičnije prehlade i “zakucaju se u krevet”.

“Molim one koji imaju simptome, dešava se da popiju aspirin da se preznoje, da spuste temperaturu i onda izlaze. I dalje se više plaše raka nego kovida, ali apelujem, kao neko ko je preležao koronu, na prve znake prehlade, odmah lezite i mirujte! Idite samo do toaleta i nazad! Pijte vitamin D i C, ozbiljni bolesnici neka se jave lekarima opšte prakse” apelovala je ona.

Grujičić ističe da onkološki pacijenti ne smeju da budu zapostavljeni zbog korone i da se na institutu radi punom parom.

“Institut svejedno neće prekidati rad, apelujemo na one koji moraju jednom ili dva puta godišnje na kontrolu, da sačekaju prvi decembar, da malo rasteretimo i poštedimo osoblje kovida. Pacijenti koji su otkrili novi tumor, žene koje napipaju nešto na dojci, neka dođu odmah. Mamografija će raditi sve vreme, mi činimo šta je nemoguće, molim pacijente za strpljenje. Naročito mlade molim”, rekla je Grujičić.

