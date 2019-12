Preko 700 sati besplatnog programa u Beogradu tokom praznika

BEOGRAD – U Beogradu je tokom praznika pripremljeno preko 700 sati besplatnog programa, a broj turista bi do kraja 2019. mogao da bude i do 10 odsto odnosu na prethodnu godinu izjavio je gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić gostujući u emisiji Panorama na Studiju B.

Prema njegovim rečima, Beograd je u ovoj godini već posetilo više od milion turista, a u okviru programa koji će trajati sve do 15. februara biće i Trg bajki, Ulica otvorenog srca, klizalište na Trgu Republike i drugi.

Gradonačelnik je ukazao na to kako će zbog izgradnje novih autoputeva dolazak u prestonicu iz drugih gradova Srbije biti znatno olakšan.

„Govorimo o 340 kilometara autoputeva. Nikad nije pravljeno toliko puteva, Srbija je bila zaostala u tom segmentu infrastrukture, a sada počinjemo da ličimo na ozbiljne zemlje“, rekao je Radojičić, dodajući da će to omogućiti celokupni brži razvoj cele Srbije i Beograda.

On je istakao važnost obilaznice oko Beograda, koja će, s jedne strane, rasteretiti centar grada, a, s druge, pomoći opštinama Surčin i Obrenovac da se dalje razvijaju.

„Koliko je važno da centar grada za praznike bude reprezentativan, toliko je to bitno i za ostale opštine. Mi smo jedna velika celina koja mora da funkcioniše sinhronizovano i tako što vodimo računa o ravnomernom razvoju, u stvari vodimo računa o razvoju Beograda na pravi način“, rekao je Radojičić.

On se osvrnuo i na rekonstrukcije ulica u Beogradu, rekavši da to nije bio lak posao kao i da je to kratkotrajno rešenje za gužvu u ovom trenutku, dok će dugoročno rešenje biti metro koji će koštati oko 4,4 milijarde evra, po proceni francuske konsultantske firme.

Radojičić, koji uporedo obavlja posao hirurga, naglasio je da je nova dečija bolnica Tiršova 2 jedan od njemu najbitnijih projekata i pitanje modela za razne druge stvari u Beogradu i Srbiji.

On je podsetio na to da je Klinički centar završen posle 50 godina, kao i da je u Borči postavljen kamen temeljac Zdravstvenog centra za 70.000 građana koji će gravitirati prema njemu, a da su u planu i Surčin i Batajnica.

(Tanjug)