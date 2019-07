Preminuo dugogodišnji predsednik SANU Nikola Hajdin

Dugogodišnji predsednik Srpske akademija nauka i umetnosti (SANU) Nikola Hajdin preminuo je u danas u Beogradu u 97. godini, saopšteno je iz SANU.

Hajdin je za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1970, a za redovnog 1976. godine. Potpredsednik SANU bio je od 1994. do 2003, a predsednik SANU u tri mandata – od 2003. do 2015. godine.

Bio je profesor Gradjevinskog fakulteta u Beogradu, na kojem je doktorirao 1956. godine. Poznat je kao graditelj mostova i čeličnih i betonskih konstrukcija, medju kojima su železnički most sa kosim zategama preko Save u Beogradu, drumski most preko Dunava u Novom Sadu, lučna brana „Glažnje“ u Makedoniji i veliki most sa kosim zategama preko reke Visle u Poljskoj.

Hajdin je bio član Slovenačke akademije znanosti i umetnosti, Nacionalne akademije Atine, Evropske akademije nauka, umetnosti i literature sa sedištem u Parizu, Evropske akademije nauka i umetnosti sa sedištem u Salcburgu i Evropske akademije nauka u Liježu, kao i član brojnih stručnih udruženja i komiteta. Izabran je za počasnog doktora Nacionalnog tehničkog univerziteta Atine 2000. godine.

Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada, medju kojima su Oktobarska nagrada Beograda (1959), Oktobarska nagrada Novog Sada (1981), Nagrada AVNOJ-a (1987), Prva nagrada za projekat mosta preko reke Visle u Plocku (1996), Orden rada sa zlatnim vencem (1979), Orden zasluga za narod sa zlatnim vencem (1987) i Plaketa Svetog Djordja grada Kragujevca (2011).

Vreme i mesto sahrane biće naknadno saopšteni.

