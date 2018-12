Pretpraznično raspoloženje na Beogradskom sajmu

BEOGRAD – Prednovogodišnji ugođaj, koji je deo 58. godina duge svečarske tradicije Beogradskog sajma, namenjene pre svega najmanjim i najmlađim posetiocima, počinje na Beogradskom sajmu već u petak 14. decembra i trajaće sve do nedelje 30. decembra.

Zabavni park, mesto kojim će vladati fantastične vrteške, ringišpili, igraonice i druga čuda neshvatljiva za one opterećene viškom godina, ali i za one kojima su godine dodatni motiv i adrenalin, biće kao i prethodnih decenija smešten u monumentalnoj hali 1 Beogradskog sajma i radiće svakog dana od 11 do 20 časova.

Najveći zabavni park ovog tipa i aktivan u ovo doba godine na čitavom Balkanu posetiocima svih uzrasta, i onima koji bi da se zabave sami ali čitavim porodicama, nudi brojna iznenađenja i neka od najnovijih i jedinstvenih čuda u ovoj vrsti zabave, koja i najodvažnije dovode pred ozbiljna iskušenja.

Kako i priliči prednovogodišnjoj atmosferi, jedan ovakav događaj ne ide bez ponude novogodišnjih poklona, suvenira i različite druge robe široke potrošnje, i to po prazničnim cenama, a podrazumevaju se i različite restoranske usluge, roštilj, slatkiši…

Ulaz u Zabavni park je besplatan, a korišćenje sadržaja se naplaćuje, pri čemu cene nisu menjane duže od pet godina.

Međutim, to nije sve. Praznični ugođaj na Beogradskom sajmu upotpuniće i nedavno otvoreni visokotehnološki zabavno-naučni park „Starland“, takođe najveći svoje vrste u regionu, smešten u halama 7, 8 i 9. Ovo vrhunsko zabavište, namenjeno takođe svim uzrastima i afinitetima, nudi širok spektar popularnih zabavnih sadržaja, od bilijara, pikada, stonog hokeja i fudbala, zona peskom, dvoraca sa toboganima ili karaoka, do VR mašina poslednje generacije, „rolling automobila“ i sl. „Starland“ će biti otvoren svakog dana od 10 do 22 časa.

Konačno, oni koji bi da pretprazničku atmosferu iskoriste malo drukčije moći će to u tržnom centru „Sajam“, bivšem „Bazaru“, u hali 11. Sa širokom paletom robe široke potrošnje, tekstila, kozmetike i drugih artikala, često najtraženijih upravo u pretprazničko vreme, „Sajam“ je prilika koju je šteta propuštati. Radno vreme TC „Sajam“ je od 10 do 20 časova svakog dana, uključujući subotu i nedelju.

Od 14. do 30. decembra, cena prednovogodišnjeg parkiranja u krugu Beogradskog sajma je 150 dinara po satu.

(Tanjug)