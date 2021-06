Prognoza za narednih 7 dana: Malo kiše, malo sunca

U Srbiji danas iznad većeg dela zemlje promenljivo oblačno, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, a u centralnim i južnim krajevima ponegde se očekuju i obilnije padavine.

Na severu zemlje će preovlađivati sunčano.

Vetar slab i umeren na severu i zapadu severni i severoistočni, iznad ostalog dela Srbije slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od 10 do 16 C, najviša dnevna od 23 do 28 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu ujutro umereno oblačno uz razvedravanje, tokom dana će preovlađivati sunčano. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura oko 16 C, najviša dnevna oko 27 C.

Izgledi vremena za sedam dana do – 14. juna:

Tokom celog perioda promenljivo oblačno i umereno toplo.

U većini dana na severu suvo sa dužim periodima sunčanog vremena, a u brdsko-planinskim predelima ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

U četvrtak i petak u svim predelima nestabilno sa češćom pojavom kiše ili lokalnih pljuskova i grmljavine.

