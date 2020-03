Prognoza za narednih sedam dana: Drastičan pad temperature, sneg u celoj Srbiji

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, osetno hladnije sa umerenim, na planinama i istoku povremeno jakim severnim, severozapadnim vetrom.

Na zapadu, jugozapadu, jugu i istoku povremeno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. U ostalim krajevima uglavnom suvo.

Jutarnja temperatura od 0 do 5 C, u Negotinskoj krajini oko 9 C, najviša dnevna od 6 do 14 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti pretežno oblačno, osetno hladnije. Ujutro je moguća slaba, kratkotrajna kiša. Vetar umeren, severni, severozapadni.

Jutarnja temperatura od 3 do 5 C, najviša dnevna oko 7 C.

Izgledi vremena za Srbiju u narednih sedam dana – do 29. marta

U prvoj polovini naredne sedmice pretežno oblačno i osetno hladnije, sa snegom i stvaranje snežnog pokrivača u većini krajeva 5 do 10 cm, na planinama i u nižim predelima jugozapadne i južne Srbije od 15 do 20 cm, a naročito na istoku gde se očekuje lokalno i više.

Duvaće umeren, povremeno i jak severozapadni, zapadni vetar, u utorak sa uslovima za snežne nanose.

Od srede u košavskom području jugoistočni vetar u pojačanju. Zatim malo toplije, na severu i zapadu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Od petka suvo uz dalji porast dnevne temperature.