„Prometejeva“ nagrada uručena Aleksandru Đuričiću

NOVI SAD – Danas je u izdavačkoj kući „Prometej“ u Novom Sadu, pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Dragana Milošević, u prisustvu gradonačelnika Novog Sada, Miloša Vučevića, uručila nagradu „Dejan Medaković“ piscu Aleksandru Đuričiću za knjigu „Čuvarkuće – udovice pisaca“ u izdanju „Samizdat B92“.

Uz umetnički program, ujedno je obeleženo i 29 godina od osnivanja „Prometeja“, koji se tokom ovih decenija svrstao među najveće domaće izdavače.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je čestitao lauretu Đuričiću na nagradi i svima u izdavačkoj kući „Prometej“ 29. rođendan.

„Drago mi je da se Prometej skućio. Postoji partnerski odnos između izdavačke kuće Prometej i grada Novog Sada i ponosan sam što smo zajedno rešili novu adresu za ovu kuću gde će se ljudi okupljati i negovati kult različitog društvenog diskursa i očuvati naše jezik i tradiciju“, kaže Vučević na pitanje Tanjuga koliko je uprava Novog Sada pomogla „Prometeju“ da dobije svoj novi prostor i nastavi da deluje.

,,Danas svi zajedno imamo zadatak da mladima učinimo knjige zanimljivim, pored interneta i igrica“, naglasio je Vučević.

,,Malo je reći da sam uzbuđen i srećan, prvo, jer mi je ovo prva nagrda, a drugo, jer nosi naziv Dejana Medakovića koji je intelektualna gromada“, rekao je dobitnik nagrade, Aleksandar Đuričić.

On je istakao da mu je posebno zanimljivo to što je naziv nagrade ,,Za dugo pamćenje“, jer mi, kako je istakao ,,kratko pamtimo da svaki put to skupo platimo. Platimo i na mostu i naćupriji“.

,,Delo ,,Čovarkuće – udovice pisaca“ je nastalo slučajno, kada sam hteo da saznam malo više o velikanima naše književnosti i nihovom radu. Pomislio sam da njihove žene znaju najviše o njima, te se naslov i odnosi na žene pisaca čije sam priče sakupio. Tako sam došao do podataka o njihovim strastima i zabludama“, napomenuo je Đurićić.

Dodao je da smatra da možda oni ne bi ni bili tako veliki pisci da nije bilo tih žena.

Pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Dragana Milošević, rekla je da je „Prometej“ jedan od najznačajnih naših izdavača, što dokazuje i niz nagrada, od kojih je poslednja dobijena na Beogradskom sajmu knjiga.

“ ‘Prometej’ je izdavač koji čuva naše kulturno nasleđe i kreira novu kulturnu baštinu za naše potomke. Sekretarijat podržava sve izdavače na teritoriji Vojvodine, putem sufinansiranja i javnih konkursa“, istakla je Milošević i dodala da će Pokrajinski sekretarijat za kulturu izdvojiti dodatna sredstva za pomoć vojvođanskim izdavačima za otkup knjiga i da im na taj način pruže još snažniju podršku.

Izdavačka kuća ,,Prometej“ je osnovana 1990. godine u Novom Sadu.Samo u prethodnoj godini objavili su 15 knjiga, a ukupno imaju blizu 3 hiljade objavljenih izdanja.

(Tanjug)