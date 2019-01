Protest u Novom Sadu: Više hiljada ljudi u šetnji

Glumac i jedan od organizatora protesta u Beogradu Branislav Trifunović, poručio je večeras na prvom protestu „Jedan od pet miliona“ u Novom Sadu, da su protesti okupili i one ljude koji su „desno i one koji su levo“, zbog budućnosti Srbije.

„Molim vas, ne osvrćite se na to ko je pored vas. Imamo mnogo važniji i veći cilj ispred nas, a to je da nam deca i ljudi ostaju ovde, da ponosno hodaju gradovima Srbije, jer ovo je divna zemlja, samo što su nam je uzeli kreteni, lopovi i manijaci“, poručio je Trifunović ispred Srpskog narodnog pozorišta, gde su došli i pripadnici desničarske organizacije.

On je rekao da su ljudi danas na ulicama, jer žele da pokažu da se ne plaše i da neće da budu deo društva u kojem „ministar zdravlja nosi nadimak Smrt, a ministar policije se odaziva na ime Slina“.

„To vam je kao sa tišinom. Ako puknete prstima ona će nestati, a ako zaurlamo ovo zlo će otići. I molim vas, urlajte dok ovo zlo ne ode. Živimo u zemlji u kojoj su na naslovnim stranama proteklih dana bili polni organi, a danas je hram Svetog Save. Ponovite to u sebi nekoliko puta i onda razmislite o tome u kakvoj zemlji to živimo“, rekao je Trifunović u Novom Sadu.

On je naveo da su gradjani koji su na ulicama i protestuju, danas dobili podršku 105 profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu, i pročitao Novosadjanima njihovo pismo podrške.

Glumac Milorad Kapor, obratio se okupljenima sa rečima „dobro veče slobodni gradjani okupiranog grada“, i istakao da predstoji duga i teška borba za Srbiju, za vladavinu prava i fer i demokratske izbore.

„Pitaju me za koga ćeš da glasaš. Ja im kažem polako ljudi, do glasanja po fer uslovima ima još mnogo vode da proteče Dunavom. Normalno je da se meni i većini vas nestranačkih ličnosti ne dopada političko nečinjenje onih prethodnih, pa se nadamo da smo se ovde svi skupili zbog jednog i jedinog zajedničkog imenitelja, a to je demokratska i uredjena Srbija“, rekao je Kapor.

On je dodao da je danas na ulici da bi „oni koji se stide zbog vladavine kupljenih i lažnih diploma, čija su deca otišla iz Srbije, čiji je čukundeda živ na nesredjenim glasačkim spiskovima, koji ne daju SPENS i limanske parkove urbanističkoj mafiji i misle da je Promenada ruglo“, znali da nisu sami.

„Ti koji želiš i neko drvo u Novom Sadu, koji dišeš najzagadjeniji vazduh na svetu, ti koji želiš reflektore na ubice, a ne na udovice – nisi sam. Tu sam ja, tu smo svi mi“, rekao je Kapor.

Novosadski student prava Milan Vujić, rekao je da je na ulicu izašao da se bori protiv onih koji „već dugo šire mržnju i teraju gradjane da se bore jedni protiv drugih“.

„Zato smo danas ovde, da se borimo jedni za druge. Da bi promenili sistem, treba da promenimo prvo vlast, pa onda i sistem vrednosti. Prvo sa čela države treba da ode pravnik koji svakog dana krši Ustav Srbije, koji nikada nije ništa radio i ceo život živeo na račun drugih, a i funkciju predsednika je stekao lažima i prevarama. On nije moj predsednik, on je diktator i vodja interesne grupe“, rekao je Vujić.

On je kazao da je mlade razočarala i izdala države, te da se zato bori za to da državu počnu da vode vaspitani i obrazovani ljudi, u institucijama koje funkcionišu.

„Imamo sve suprotno od toga. Imamo nevaspitane, neobrazovane, neuke ljude, bez stida i srama, koji su na vlasti i vode našu Srbiju u propast. Želim da zamolim akademsku zajednicu da nam pomogne da ne odemo u propast. Ovde treba da izadju i profesori i studenti i da se svi zajedno borimo za Srbiju, Vojvodinu i Novi Sad“, dodao je on.

Na platou ispred Srpskog narodnog pozorišta okupilo se više hiljada gradjana, vijore se zastave Srbije, Vojvodine, Katalonije, ali i crne zastave sa napisom „Za kralja i otadžbinu“, kao i srpske zastave sa mapom Kosova.

Gradjani nose transparente „Vojvodina Vojvodjanima“, „Ovo nije Rusija“, „IzVučić ćemo se“, „Da ovi odu, deca da nam ostanu“, „RTS vaše pravo da ne znate ništa“, „Jer si zabranio slobodnu reč i misao“.

Uzvijkuju parole „Vučiću lopove“, a negativne kritike uzvikuju i prema Javnom servisu Radio – televiziji Vojvodine.

Kolona je krenula u šetnju od Srpskog narodnog pozorišta preko bulevara Oslobodjenja, pa do zgrade Pokrajinske vlade.

Na istom mestu okupila se i grupa mladića sa crnim fantomkama u pratnji trubačkog orkestra, koji su na manjoj udaljenosti od protesta „Jedan od pet miliona“ razvili transparent „Ne u EU, ne u NATO. Nema predaje“.

