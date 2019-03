Protesti u Beogradu, okupljenima se obratile Marija Lukić i Marinika Tepić (video, foto)

Trinaestu subotu za redom građani nezadovoljni aktuelnom vlašću i režimom Aleksandra Vučića stoje iza parole „Jedan od pet miliona“ i šetaju ulicama Beograda sa jednim od glavnih zahteva protesta – smena predsednika države.

Anti-govt #1od5miliona protesters in Belgrade have started their march through the city.

The route of tonight’s rally will again go via the metaphorically named “Tunnel of President Vucic’s Lies”, where city workers angered demonstrators last week by tearing down their posters. pic.twitter.com/iiSDaZb5Cf

— Balkan Insight (@BalkanInsight) March 2, 2019