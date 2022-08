Prva deonica Linijskog parka na Kalemegdanu u završnoj fazi

BEOGRAD – Gradski urbanista Marko Stojčić rekao je danas Tanjugu da je prva celina Linijskog parka u završnoj fazi i da sada očekuje izbor izvođača za izgradnju, odnosno rekonstrukciju preostalog dela.

„Trebali bi da dobijemo izvođača koji ima licencu da izvodi radove na revitalizaciji Beogradske tvrđave, između ostalog i na revitalilzaciji bedema koji je tamo pronađen i Vodene kapije, kao i Vasione svetog Jakova. To je nešto sto će podrazumevati i nastavak saradnje izbođača, Grada Beograda i republičkog Zavoda za zaštitu spomenika kulture kako bismo dobilli prikaz svega što je sačinjavalo Beogradsku tvrđavu u prošlosti, u 18. veku, a narocito Barokna kapija koja ima ižuzetne odlike kulturnog nasleđa“, rekao je Stojčić.

JKP „Zelenilo Beograd“ posle ove prve celine prelazi na drugu, odnosno na plato kod kule Nebojša, a paralelno sa tim, kako je rekao Stojčić, očekuje se da najkasnije do početka zime krene sa radom i odgovarajući izvođač za preostale celine.

„Narednih tri godine osvajamo deo po deo, svaki deo koji imovinnsko pravno razrešimo, tu ćemo ući. Izvođač će dobiti dozvolu prema projektu koji je izrađen prema idejnim rešenjima mladih autora, njih ukupno 55“, rekao je Stojčić.

On je dodao da se nada da će u naredne tri godine biti završeno svih 4,6 kilometara prostora.

„Nadam se da ćemo u narednih tri godine uspeti da svih 4,6 kilometara ovog prostora osposobimo za građane Beograda. Da vide svi kakav je to potencijal Beograda bio na obalama reka Save i Dunava i da konačno nemamo ovu barijeru, a to je železnička pruga, koja nije dozvoljavala građanima da iz urbanih delova svojih naselja prelaze do najlepših delova Beograda“, zaključio je Stojčić.

Linijski park će se po projektu prostirati od šetališta pored „Beton hale“ ispod Kalemegdana, duž ukinute železnicke pruge obalom Save i Dunava sve do Pancevačkog mosta.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.