Radić: Nije sporna nabavka naoružanja nego ima li kadrova i infrastrukture

Vojni analitičar Aleksandar Radić izjavio je danas da nije sporna namera vlasti da nabavlja novo naoružanje za Vojsku Srbije ali da mora da postoji balansiran pristup i da se obrati pažnja na to da li postoje kadrovske i infrastrukturne mogućnosti da se prihvati velika količina tehnike, naročito u vazduhoplovstvu.

„Sjajno je što se konačno nešto dešava i nabavlja nova oprema. To izgleda kao revolucionarni iskorak u odnosu na sušne godine kada smo samo gledali kako se troši tehnika nasledjena od ranijih generacija. Ali mora da postoji balansirani pristup, kao i jasna politička i ekonomska procena o tome, koja je otvorena prema javnom mnjenju“, rekao je Radić agenciji Beta.

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je tokom vikenda u Nišu da će Srbija u narednom periodu kupiti gotovo 30 novih i polovnih helikoptera iz više zemalja a da će za pet godina samo od domaće vojne industrije kupiti novo naoružanje u vrednosti od 1,25 milijardi evra.

Radić je rekao da je problem što se često preskaču tenderi prilikom nabavke naoružanja a da su upravo to mehanizmi koji omogućavaju da se vide različite ponude i koji predstavljaju način da se država ekonomski zaštiti od koruptivnih radnji.

„Mi sada dolazimo u situaciju da imamo novu tehniku ali da potpuno zanemarujemo kadrovsko pitanje, koje se podrazumeva da će nekako biti rešeno. Da nije baš sve tako možemo da vidimo i u saopštenju Vojnog sindikata Srbije koji je istakao da je kadrovska kriza gora nego ikada u prošlosti. Pitanje je da li imamo dovoljno pilota, tehničara i ostalih kadrova“, rekao je Radić i dodao da će to pitanje biti glavni problem i Hrvatskoj u najavljenoj nabavci aviona Rafal.

Radić je rekao da u Srbiji ne postoje elementi za kvalitetnu analizu jer je sistem bezbednosti ekstremno zatvoren i brojke o tome koliko postoji pilota i mehaničara ne postoje.

„Iz javno dostupnih podataka možemo da vidimo da je u poslednje dve generacije upisano po 10 pilota a da smo godinama pre toga školovali od dva do pet pilota. Ne znamo da li će se sadašnja dinamika zadržati. Govore nam da treba da verujemo na reč da se radi sve što je potrebno da bi se to pitanje rešilo ali to je arogantan pristup i odnos prema javnom mnjenju“, rekao je Radić.

Prema njegovim rečima, savremena tehnika ima mnogo elektronike i potrebno je da bude smeštena u savremene hangare koji omogućavaju njeno kondicioniranje, što se pokazalo već i sa avionima MiG-29.

„Medjutim, izgradnja hangara za MiG-29 na aerodromu Batajnica se odužila preko svake mere i na guglu je moguće da se proveri da je dežurna jedinica lovaca i dalje na otvorenom, a da je novi hangar i dalje van funkcije. Potreban je hangar i na Ladjevcima. Sva ta najavljena silna tehnika zahteva i odgovarajuću infrastrukturu i rešeno pitanje dugoročnog održavanja“, rekao je on.

Radić je rekao da problem može da se napravi i zbog činjenice da se nabavke obavljaju iz više zemalja jer svaka eventualna politička promena u kursu države može u budućnosti da izazove teškoće po pitanju održavanja.

„Na nama je samo da se nadamo da su takve analize napravljene“, rekao je on.

(Beta)

