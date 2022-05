Radić: Obavezni vojni rok od 90 dana je minimum za obuku

Vojni analitičar Aleksandar Radić ocenio je danas da je služenje obaveznog vojnog roka od 90 dana minimum vremena potrebnog za obuku.

Radić je za agenciju Beta rekao da se najava predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će predložiti uvodjenje obaveznog vojnog roka od 90 dana „može čitati ne kao predlog već kao odluka“.

„Unazad, nekih četiri pet godina je ta tema na stolu i mislim da je predsednik odlučio da se služi obavezni vojni rok i da je to sada samo pitanje odredjenih mehanizama“, rekao je on.

Ocenio je da je vojska do sada mogla da pripremi sve za služenje obaveznog vojnog roka.

„Mislim da je šteta što vojska nije pripremila sve za to služenje s obzirom da je imala dovoljno vremena“, rekao je Radić i dodao da možemo relativno skoro da očekujemo služenje obaveznog vojnog roka.

Upitan da li misli da je 90 dana dovoljno za obavezan vojni rok, on je odgovorio da je „90 dana možda minimum“, dodajući da je to „rok unutar koga se može sprovesti obuka i ništa više od toga“.

„Voleo bih kada bi to bio jedan kombinovani mehanizam sa 90 dana obavezne obuke i sa 90 dana u roku od tri do pet godina služenja u rezervi, na vežbama, na obukama, zbog kondicije“, rekao je on.

Smatra da je rok od 90 dana proizvod kompromisa izmedju više ideja.

„Očigledno je da je prevagnuo stav, odnosno kompromis izmedju ideje da se uvede obavezno služenje vojnog roka i onog što može da se napravi za mlade ljudi kada je reč o njihovom vremenu, energiji i dobroj volji i finasiranju tog projekta“, rekao je on.

Vučić je rekao sinoć da će njegov predlog biti da se u narednom periodu razmišlja o obaveznom vojnom roku od 90 dana, ali da je vojna neutralnost želja Srbije i da će država ostati na toj politici.

„Svaki čovek, svaki muškarac može da posveti svojoj zemlji 90 dana, to nije ni 365 dana, nije ni šest meseci, a na nadležnim vojnim organim je da nam pokažu računicu koliko bi nas to koštalo“, kazao je on

(Beta)

