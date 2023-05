Radnici Kolubare blokirali Ibarsku magistralu, traže ostavku Đedović

Radnici površinskog kopa „Kolubara“ blokirali su večeras Ibarsku magistralu u Lazarevcu, kod jezera Očaga i zahtevaju da se poništi transformacija Elektroprivrede Srbije (EPS) iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo, prenela je Nova.rs.

Protest Radnog tela „Jedinstvo Kolubara“ počeo je u 17.00 sati, minutom ćutanja za žrtve tragedija u OŠ „Vladislav Ribnikar“ i u Mladenovcu, a glavni zahtev radnika na protestu jeste da se poništi promena pravne forme EPS-a iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo.

Traži se i ostavka ministarke rudarstva i energetike Dubravke Đedović kao i njena smena sa mesta člana Skupštine EPS-a i primanje svih radnika sa Pro-Tenta na EPS-ove ugovore.

Četvrti zahtev protesta upućuju predstavnicima SO Kolubara, a to su: hitne ostavke predsednika Sindikata radnika EPS-a i predsednika Sindikata radnika EPS SO „Kolubara“ i opoziv svih sindikalnih poverenika, promena izbornih pravila i zakazivanje vanrednih jedinstvenih izbora na nivou sindikalne organizacije „Kolubara“.

Ujedno iz Radnog tela poručuju da podržavaju i sve zahteve prosvetnih radnika, poljoprivrednika, kao i zahteve protesta „Srbija protiv nasilja“.

To Radno telo protestovalo je sredinom aprila ove godine, a povod je bio transformacija EPS-a iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo. Glavni zahtev i tada je bio poništenje transformacije tog preduzeća.

(Beta)

