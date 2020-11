Radno vreme pošta za državni praznik Dan primirija u Prvom svetskom ratu

U sredu 11. novembra 2020. godine, na Dan primirja u Prvom svetskom ratu, dežuraće 71 pošta širom Srbije.

U Beogradu, radiće Glavna pošta u Takovskoj 2, od 7 do 21 čas. Od 8 do 15 časova,

dežuraće i pošte u Savskoj 2, u Glavnoj 8 u Zemunu, na Šumadijskom trgu 2A i pošta u

ulici Pilota Mihaila Petrovića br. 8–12. Radiće i pošte u tržnim centrima, od 8 do

19 časova – pošte u TC „Stadion Shopping Centar”, u TC „Shoppi Retail Park” u Borči, u

„Immo outlet centru”, u TC Novi Merkator, a pošte u TC „Rajićeva Shopping Center” i u

TC „Big fashion” od 9 do 19 časova. Pošta u Nehruovoj 68B („Univerexport”) radiće od 8 do

20 časova.

U Novom Sadu radiće šest pošta u „Univerexport” objektima (od 7 do 20 časova),

pošte u „Univerexport” objektima u Sremskoj Kamenici, Rumenki, Temerinu, Kaću, Bačkoj

Palanci i Futogu, i dve pošte u „Univerexport” objektima u Zrenjaninu (od 7 do 20

časova).

Po dve pošte radiće u Pančevu: u Svetog Save 11 (od 8 do 15 časova) i Dositeja

Obradovića 8K (od 8 do 12 časova), u Kragujevcu: u TC „Plaza” (od 10 do 20 časova) i TC

„Roda” (od 8 do 20 časova), u Nišu: u ul. Vožda Karađorđa 13 i Dimitrija Tucovića 26,

(od 8 do 15 časova), i Somboru: u Dositeja Obradovića 12 (od 8 do 15 časova) i pošta u

objektu „Univerexport”, ul 21. oktobra 11-13 (od 7 do 20 časova).

Po jedna pošta, od 8 do 15 časova, radiće u Boru, Valjevu, Vranju, Kraljevu,

Aranđelovcu, Novom Pazaru, Kruševcu, Leskovcu, Smederevu, Užicu, Čačku, u Zaječaru,

Jagodini, Paraćinu, Kikindi, Prijepolju, na Zlatiboru, u Požarevcu, Prokuplju,

Loznici, Vršcu i Pirotu. Pošta u Sremskoj Mitrovici (TC Roda) radiće od 8 do 19

časova, u Subotici (Bajski put 58) od 9 do 16 časova, a pošta u Šapcu u TC „Roda”

radiće od 8 do 14 časova.

Pošte na graničnim i administrativnim prelazima radiće non-stop, osim pošte

na graničnom prelazu Čukarka, koja će raditi od 7 do 18.30 časova.

(Beta)

