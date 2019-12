BEOGRAD – Javno preduzeće Pošta Srbije 31. decembra radiće skraćeno, do 17 časova, osim glavne pošte u Takovskoj ulici, koja radi non stop tokom godine, kao i pošte na graničnim i administrativnim prelazima, osim na prelazu Gradina koja će raditi do 19 časova.

U sredu, 1. januara 2020. godine dežuraće glavna pošta u Takovskoj 2 i pošte na graničnim i administrativnim prelazima.

