Radovi na deonicama nekij puteva

BEOGRAD – Na auto-putu Miloš Veliki, deonica Ub – Obrenovac, u smeru ka Obrenovcu, danas do 16 časova, radovi na zameni elastične odbojne ograde u razdelnom pojasu, a saobraćaj se odvija voznom saobraćajnom trakom, saopštilo je JP „Putevi Srbije“.

Boljevac – Knjaževac, kod mesta Lepena, do 20. avgusta zbog radova na putu, povremene obustave saobraćaja od 08.30 do 11.30 časova i od 12.15 do 15.30 časova.

(Tanjug)

