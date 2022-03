Rečni monitor Sava od 1. aprila ponovo otvoren za posetioce

Jedini preostali brod iz grupe rečnih monitora sa kojih je izvršen prvi artiljerijski udar u Prvom svetskom ratu i jedan je od ukupno 10 plovila tog tipa na svetu, nekadašnji „Bodrog“, a sada „Sava“ restauriran je i svečano otvoren 1. novembra 2021. godine povodom obeležavanja Dana oslobođenja Beograda.

Zainteresovani posetioci imaće priliku da obiđu rečni monitor „Sava“ radnim danima, izuzev ponedeljka, od 10 do 17 sati, subotom od 10 do 18 časova i nedeljom od 10 do 14 sati. Grupni obilasci treba da budu najavljeni najmanje tri dana unapred.

(Tanjug)

