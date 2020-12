RHMZ: Jak vetar u košavskom području

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je i danas da će tokom cele nedelje u košavskom području duvati jak jugoistočni vetar.

U Srbiji će sutra ujutro po kotlinama na jugozapadu i jugu biti magle, dok će na jugoistoku biti umereno oblačno vreme.

Tokom dana pretežno sunčano i toplije.

Vetar slab i umeren, u košavskom području jak, na jugu Banata i olujni, jugoistočni. Jutarnja temperatura od jedan do šest na jugu Banata do devet, najviša dnevna od 12 do 16, u Timočkoj krajini hladnije, oko sedam.

U Beogradu pretežno sunčano i toplije. Vetar umeren i jak, jugoistočni. Jutarnja temperatura od tri do šest, najviša dnevna oko 15.

U Srbiji u nedelju umereno oblačno i toplo vreme, a zatim u većem delu zemlje sa temperaturom oko proseka.

Do kraja naredne sedmice prolazna naoblačenja sa kišom, u četvrtak na planinama sneg.

Biometeorološka prognoza za subotu 5. decembar:

Nepovoljan uticaj biometeoroloških prilika na cerebrovaskularne i srčane bolesnike, kao i na nervno labilne osobe. Malaksalost i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije.

(Beta)

