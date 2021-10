RHMZ: Posle hladnog jutra sutra sunčano

U Srbiji će sutra ujutro biti hladno, mestimično sa kratkotrajnom maglom i ponegde slabim prizemnim mrazom, a tokom dana će preovladavati sunčano vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar, severozapadni. Jutarnja temperatura od dva do sedam stepeni Celzijusa, najviša dnevna od 14 do 18 stepeni.

U Beogradu će ujutro biti hladno, na širem području grada sa kratkotrajnom maglom i slabim prizemnim mrazom, a tokom dana sunčano.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od četiri do šest stepeni Celzijusa, a najviša dnevna oko 16 stepeni.

U Srbiji će do petka jutra biti sveža, u utorak još ponegde sa kratkotrajnom maglom i slabim mrazom, u toku dana pretežno sunčano i toplije sa temperaturom oko ili malo iznad prosečnih vrednosti. U petak i subotu očekuje se prolazno naoblačenje i zahladjenje mestimično sa kišom, a zatim suvo i hladno.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 18. oktobar 2021:

Biometeorološka situacija pogodovaće hroničnim bolesnicima, ali se dodatna pažnja ipak savetuje osobama sa srčanim tegobama, a u jutarnjim satima pojačane tegobe mogu osetiti i astmatičari. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.