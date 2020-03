BEOGRAD – Sneg pada u jugoistočnim delovima Srbije, a snežne padavine do kraja dana zahvatiće celu zemlju, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), uz upozorenje da u istočnim krajevima može doći do stvaranja snežnih nanosa i formiranja snežnog pokrivača od 20 do 40 cm.

Kako je Tanjugu rečeno u RHMZ-u, u toku večeri i noći očekuje se intenziviranje padavina i formiranje snežnog pokrivača u većini krajeva.

