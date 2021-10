RHMZ: Sutra oblačno, vetrovito i hladno vreme

U Srbiji će sutra biti oblačno, vetrovito i hladno vreme, mestimično s kišom, u toku noći u višim planinskim predelima sa snegom najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U većem delu zemlje duvaće umeren vetar, u košavskom području jak, a u južnom Banatu povremeno olujni do 90 kilometara na čas. Najniža temperatura od sedam do 11, najviša od 11 do 15 stepeni.

U Beogradu će sutra biti oblačno i hladno vreme, povremeno s kišom, uz umeren i jak vetar. Najniža temperatura biće deset, najviša 13 stepeni.

U Srbiji će u subotu i nedelju biti oblačno i hladno vreme s kišom, u višim planinskim predelima sa snegom. Od ponedeljka će biti oblačno i malo toplije vreme, uz slabljenje padavina.

Biometeorološka prognoza za petak, 8. oktobar:

Meteorološke prilike biće relativno nepovoljne za većinu hroničnih bolesnika, a izvestan oprez savetuje se osobama sa povišenim krvnim pritiskom i sa psihičkim tegobama. Moguća meteoropatska reakcija su reumatski bolovi.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.