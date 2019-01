Sutra oblačno, mestimično s kišom i susnežicom

From: prognoza@hidmet.gov.rs

Sent: 19. januar 2019 12:03

To: dopisniktanjug@tanjug.rs

Subject: RHMZ Prognoza vremena TANJUG

—————————————————————————–

BEOGRAD, 19. januara (Tanjug) – U Srbiji se sutra u većem dellu zemlje očekuje pretežno oblačno, mestimično s kišom i susnežicom, na planinama sa snegom, saopštio je Republički hidrometerološki zavod Srbije (RHZS).

Najniža temperatura od -2 do jednog stepena, najviša od dva do šest.

U Beogradu takođe pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom i susnežicom.

Najniža temperatura oko jednog stepena, najviša oko tri.

Početkom naredne sedmice oblačno, mestimično sa slabim padavinama, snegom i kišom koja će ponegde lediti na tlu.

Od srede snežne padavine biće izraženije, narocito u zapadnim, centralnim i jugozapadnim krajevima, dodaje se u saopštenju RHZS-a.

(Tanjug)