RTS: Od početka godine više od 2.000 požara u zgradama sa 35 stradalih osoba

Sektor za vanredne situacije saopštio je da je od početka godine bilo više od 2.000 požara na građevinskim objektima, u kojima je stradalo 35 osoba, zbog čega je u Subotici pokrenuo pilot-projekat pod nazivom „100 javljača požara“, koji u ranoj fazi registruju dim i toplotu.

Kako je objavila RTS, česte nesreće otvorile su pitanje da li se poštuju zakoni o planiranju i izgradnji i požarima, sve više investitora ne završava tehnički prijem zgrada, dok je u objektima stare gradnje odgovornost na upravnicima.

Protivpožarni aparati, hidrantski ormarići, creva i ostala oprema u slučaju požara, retko mogu da se vide u većini stambenih zgrada, međutim, već šest godina od usvajanja Zakona o stanovanju taj posao je na upravnicima zgrada, koji moraju da ih obezbede.

U požarima se najveći broj žrtava uguši od dima, a ne stradaju od vatre, zato je, kažu stručnjaci, pri zidanju važno koristiti materijale koji prilikom gorenja ne produkuju dim.

Iz Sektora za vanredne situacije kažu da, kad stignu na lokaciju, često ne mogu da priđu zgradi u kojoj bukti požar.

Aleksandar Radosavljević iz Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice kaže da veoma često problem predstavljaju parkirana vozila, nepropisno postavljenje žardinjere i rampe.

„Dosta često ekipe vatrogasaca ne mogu da priđu do samog mesta požara, to posebno predstavlja problem za specijalna vozila namenejna za spasavanje i rad na visinama koja moraju da priđu neposredno do objekta. Da bi stambene zgrade dobile upotrebnu dozvolu naša inspekcija Sektora za vandredne situacije mora da utvrdi da su ispoštovani svi propisi zahtevani zakonom o zaštiti od požara“, kaže Radosavljević.

(Beta)

