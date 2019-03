RTV tvrdi da novinarka Bulajić nije angažovana kod njih

Radio-televizija Vojvodine (RTV) saopštila je danas da nema „ni usmeni, ni pismeni ugovor“ sa novinarkom Žanom Bulajić, a u saopštenju te medijske kuće se dodaje da „ona nije angažovana po bilo kom osnovu u RTV“.

Iz RTV su saopštili da „prema tome RTV ne može nikako uticati na njen profesionalni i radni status“.

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) juče je objavilo da je novinarki Žani Bulajić usmeno rečeno da uprava „nije zadovoljna načinom na koji izveštava“, nakon što je u direktnom uključenju u Dnevnik u 17 sati navela „da javnost još nije upoznata sa sadržajem ugovora o koncesiji koji je država sklopila sa francuskom kompanijom Vansi o preuzmanju aerodroma Nikola Tesla“.

Nakon tog izveštaja status novinarke Bulajić u RTV-u je iznenada promenjen, naveo je juče NDNV u saopštenju.

Udruženje je navelo da je Bulajić u dopisništvu RTV-u angažovana posredstvom agencije Ninamedija, da je na tom radnom mestu od 18. novembra prošle godine, a da je ugovor sa Ninamedijom potpisala tek 1. decembra.

„Iako je taj ugovor istekao 31. januara ove godine, u RTV-u su nastavili da je angažuju sve do 13. februara, a u Ninamediji su joj usmeno rekli da je to uobičajena procedura i da će naknadno potpisati novi ugovor. To se ipak još nije desilo“, upozorio je NDNV.

To udruženje je upozorilo i na „moguće kršenje propisa prilikom angažovanja novinara na pokrajinskom javnom servisu“ i na eventualne manipulacije sa ugovorima o radu „koje se koriste kao dodatni pritisak na novinare da rade po nalozima političkih komesara“.

Novinarka Bulajić je ranije izjavila za Cenzolovku da od 13. februara, kada se uživo uključila sa Aerodroma „Nikola Tesla“, nije dobila nijedan novinarski zadatak.

„Niko mi to nije zvanično saopštio, ali sam od ljudi sa RTV-a čula da u kući to moje uključenje, a zapravo to što sam pomenula opštepoznatu činjenicu da Vlada Srbije nije ispunila obećanje da će ugovor sa ‘Vansijem’ o koncesiji nad aerodromom javno objaviti, nije najbolje primljeno“, navela je Žana Bulajić za Cenzolovku.

(Beta)