Rumunija kupuje oklopna vozila za specijalne jedinice

Nakon Slovenije, Crne Gore i Severne Makedonije i Rumunija se opredelila za kupovinu nove generacije lakih oklopnih vozila JLTV, koje se smatraju naslednikom američkog Hamvija.

Kako navodi portal Balkanska bezbednosna mreža, reč je o ugovoru sa američkom kompanijom Oškoš ukupne vrednosti 54,6 miliona dolara, a realizacija se planira do kraja 2022. godine.

Do sada nije saopštena količina vozila koju će Rumunija kupiti, ali se procenjuje da će to biti do 130 vozila imajući u vidu da je cena po komadu u zavisnosti od konfiguracije i naoružanja izmedju 230.000 i 433.000 dolara.

Vlada u Bukureštu odobrila je kupovinu posle povratka ministra odbrane Nikole Čiuča iz zvanične posete Vašingtonu, gde je potpisan memorandum o strateškom partnerstvu SAD i Rumunije u oblasti modernizacije vojske i jačanja odbrambenih kapaciteta u regionu Crnog Mora.

Vozila će koristiti rumunske specijalne snage, i to ne samo u Rumuniji već i u misijama, odnosno u zaštiti državnih interesa i NATO saveznika.

Prvi strani kupci lakog oklopnog patrolnog vozila JLTV su zemlje bivše Jugoslavije – Slovenija, Crna Gora i Severna Makedonija.

Lako oklopljeno patrolno vozilo JLTV napravljeno je po zahtevu oružanih snaga SAD, kao zamena za vozila tipa Hamvi i više vrsta vozila otpornih na mine i dejstva iz zasede.

Namenjena su za transport ljudi i materijala, izvidjanje, patroliranje, specijalna dejstva, a može da bude u platforma za različite vrsta naoružanja i specijalne opreme.

(Beta)

