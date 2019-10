Sajam zapošljavanja na Paliluli

BEOGRAD – Danas je na Paliluli u ustanovi kulture „Vlada Divljan“ počeo sajam zapošljavanja koji organizuju filijala Nacionalne službe za zapošljavanje i gradska opština Palilula.

Predsednik opštine Aleksandar Jovičić rekao je da je na sajmu 27 kompanija koje traže oko 1.000 radnika, a da su najtraženiji mašinski tehničari, mašinski inženjeri, profesori engleskog jezika, diplomirani ekonomisti i pravnici, higijeničari.

Rekao je i da opština pokušava da izgradi najbolje moguće odnose sa svim privrednim subjektima na njenoj teritoriji.

„Podatak koji je važan je da u ovom trenutku imamo oko 6.510 nezaposlenih sugrađana, što je oko šest odsto i označava rekordno smanjenu nezaposlenost na našoj teritoriji i u ovom delu Beograda“, naveo je Jovičić, te dodao da je sve to omogućeno ekonomskom politikom koju vode Vlada Srbije i predsednik Aleksandar Vučić.

On je rekao ia da očekuju da u 2020. i 2021. godini da „zaživi“ industrijski park na levoj obali Dunava, a da će to doprineti dolasku stranih investitora i otvaranju nekoliko hiljada radnih mesta u naredne tri godine.

Kako je rekao, Blok A i Blok 5, koji su u najavi za izgradnju, trebalo bi da privuku dodatne investicije.

„To je potez Reve, odnosno Krnjače, gde će biti preko 100 hektara građevinskog zemljišta, da privučemo određene kompanije, poput Meite u Obrenovcu. Ukoliko bismo to uradili u narednih nekoliko godina, mislim na 2-3 godine, gotovo da nećemo imati nezaposlene na opštini“, rekao je Jovičić.

Direktor beogradske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Dobrosav Marić rekao je da oni zajedno sa gradskim opštinama organizuje više sajmova na teritoriji grada Beograda, te da je nakon šest meseci rezultat da oko 30 odsto ljudi koji se pojave na sajmovima dolazi do posla.

On je pozvao Beograđane da dođu na sajam, da ostvare direktnu komunikaciju sa poslodavcima i poručuje je da će tako lakše da dođu do radnih mesta.

Marić je napomenuo da će i građani Borče, Koteža moći da se obrate NSZ.

„Imamo evidentičara da bismo se približili građanima. Od Nove godine imaćemo i dva savetnika, građani neće morati da dolaze na Gundulićev venac, nego će imati bolji kontakt i lakše ćemo dolaziti do poslodavaca i informacija u vezi sa novim radnim mestima“, kazao je Marić.

Inače, Marić je rekao i da je nezaposlenost na teritoriji grada Beograda ispod 10 odsto, sa trendom smanjenja u narednom periodu.

„Pozivam poslodavce da se obrate Nacionalnoj službi za zapošljavanje, imamo još sredstava za podsticanje novih radnih mesta. NSZ i resorno ministarstvo će svako novo mesto podržati da još više smanjimo nezaposlenost na teritoriji grada Beograda“, poručio je Marić.

(Tanjug)