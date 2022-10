Sapic: Beograđani ce biti među najsigurnijima u Evropi

BEOGRAD – Ukoliko uspemo da implementiramo istorijske odluke koje smo doneli na poslednjoj sednici gradskog parlamenta, Beograd više neće biti isti grad, a Beograđani će biti među najsigurnijim i najbezbednijim građanima u Evropi, izjavio je gradonačelnik Aleksandar Šapić.

On je za Evronjuz rekao da je reč o istorijskim odlukama jer nikada niko do sada nije želeo, mogao ili smeo da otvori neke teme među kojima je pre svega odluka na osnovu koje se komunalna milicija reorganizuje i pravi služba javnog reda Grada Beograda.

„Delimo Beograd na mnogo manjih zona, pravimo punktove i njihove stanice u svakom delu grada. Prebacujemo te ljude na ulicu da konačno budu ono zbog čega je komunalna milicija i formirana pre desetak godina. Od momenta kada taj sistem zaživi Beograd više neće biti isti grad, a Beograđani će biti jedni od najsigurnijih građana u Evropi“, rekao je Šapić.

Kako je rekao, na kraju svog mandata smatraće uspehom ako Beograd u svakom segmentu bude barem minimalno bolji nego što ga je zatekao, saopšteno je iz Sekretarijata za informisanje grada Beograda.

„U ova tri meseca otvoreno je mnogo tema i započeto mnogo stvari kao što je na primer sanacija i rekonstrukcija ulica koja će biti gotova do prestanka građevinske sezone, krajem novembra, početkom decembra. Radi se na više od dvadeset ulica i bulevara po principu „blic kriga”, što znači da na jednom mestu radi mnogo mašina tako da smo već nekoliko ulica presvukli u roku od nekoliko dana“, rekao je Šapić.

Gradonačelnik je ponovio da je jedan od najvećih problema sa kojim se ova gradska vlast uhvatila u koštac, funkcionisanje javnog prevoza.

„Mislim da novac koji ide za subvencionisanje javnog prevoza može da bude daleko manji i da onda ta sredstva možemo da utrošimo sutra za besplatne udžbenike, besplatne vrtiće ili podizanje plata vaspitačicama. Krenuli smo od toga da naplatu karata vratimo u našu nadležnost, da pokažemo građanima da smo spremni prvo sebe da promenimo i dovedemo u red prvo u GSP a onda i u privatnike i učinimo sve da se ta usluga poboljša“, rekao je Šapić.

Pregovori i dogovor sa „Kentkartom” praktično su završeni, naveo je Šapić i pojasnio da to praktično znači da će se sav novac od kupovine karata slivati u budžet novog javnog preduzeća, čiji će posao biti upravo naplata prevozne usluge.

„GSP ne obavlja sam javni prevoz već to čine i privatni prevoznici i nije logično da on naplaćuje karte privatnicima. S druge strane, GSP ima mnogo problema i nije pokazao da je u stanju da se izbori s njima. Novo javno preduzeće od „Kentkarta” treba da preuzme i kontrolore, mislim da ih ima oko dvesta, te će se kompletan posao naplate usluge javnog prevoza vratiti u ruke grada. To se dešava posle deset godina i velika je i pozitivna stvar. Sva gradska preduzeća funkcionišu pod jednom kapom i dužni smo da isporučimo što kvalitetniju uslugu građanima. Pravo je svake gradske uprave da nalazi najbolji način na koji misli da može da isporuči rezultat građanima“, naglasio je Aleksandar Šapić.

Istakao je da najverovatnije neće biti nikakvih „penala” zbog raskida ugovora sa „Kentkartom”, jer njihov procenat od naplate karata, koja je i inače veoma mala, nije mogao da pokrije čak ni njihove troškove.

Ukoliko se poboljša usluga, vozila budu čista i prevoz frekventniji, naglasio je Šapić, onda će i građani krenuti da plaćaju karte bez represije.

„Očekujemo i da će početkom novembra stići sto novih autobusa na gas, da će biti svi i registrovani, a da će biti gotova i gasna stanica u okviru pogona GSP-a“, najavio je gradonačelnik i dodao da je siguran da će se rokovi ispoštovati.

Gradonačelnik je naglasio neprestanu komunikaciju s građanima, koja će se nadalje produbljivati, a veliko interesovanje koje građani pokazuju znači da se u gradu radi.

„Trudimo se da nešto ostavimo iza sebe i želimo da efekte našeg rada direktno osete naši sugrađani i naše komšije“, zaključio je Šapić.

(Tanjug)

