Sapic opoziciji – recite ko je kvalifikovaniji da vodi Grad

BEOGRAD – Kandidat za gradonačelnika Beograda Aleksandar Šapić upitao je danas na sednici Skupštine grada, nakon tvrdnji opozicije da nema adekvatno odbrazovanje da vodi grad, da mu kažu ko je kvalifikovaniji od njega za tu funkciju, imajući u vidu da je tri mandata bio na čelu Novog Beograda, a dve godine pomoćnik gradonačelnika.

„Ko je kvalifikovanij od mene da vodi grad imajući u vidu 13 godina koje sam proveo na čelu grada i Novog Beograda“, rekao je Šapić koji je za predsednika opštine Novi Beograda prvi put izabran 2012. godine a 2010. i 2011. bio pomoćnik gradonačelnika.

Šapić je rekao da će možda biti najgori gradonačelnik, ali da se nada da se to ipak neće destiti.

„Ako možete, recite ko je kvalifikovaniji od mene, i koja je to škola koju bi trebalo završiti pa da u nju pošaljemo ljude da se školuju kako bi jednog dana preuzeli vođenje grada“, upitao je Šapić tokom višečasovne rasprave u kojoj su predsavnici opoziconih pratija rekli da neće pordžati njegovu kandiaturu za gradonačlnika i kontinuitet politke SNS u Beogradu.

Odgovarajući na komentare predstavnice koalicije Moramo, naglasio je da je spreman da pomogne akademskoj zajednici i naglasio da očekuje predloge koji će unaprediti njihov položaj.

„Ako mi date predlog, vrlo rado ću pomoć“i, rekao je Šapić na komentar Jelene Vasiljević koja je rekala da koalicija Moramo mora da pozdravi opredeljenje vladajuće koalicije da na čelo grada postavlja ljude sa doktoratom i da veruje da ta činjenica može da pomogne položaju akademske zajednice i u borbi protiv pošasti lažnih diploma.

Pitala je i kako Grad misli da radi na razvoju intelektulane industrije ako se zna da se minimalna sredstva izdvajaju za nauku.

Šapić je naglasio da intelektualna industirja ne obuhvata samo naučnike već sve ljude koji se bave intelektualnim radom, a da se u Srbiju tokom korone iz inostranstva upravo vratilo više od 2.000 mladih koji su usmereni na IT sektor.

On je na komentare predstavnika opozicije da želi da ruši Stari savski most, rekao da Grad želi da napravi bolji funkcionalniji most, koji neće usporavati razvoj grada.

Na kritike opozicije zbog stavova oko gondole naglasio je da će je grad izgraditi ukoliko stigne odobrenje nadležnih.

„Ako na tom mestu ne može da se gradi nećemo je gradit,i jer ne smemo da ugrozimo kulturno dobro Kalemegran“, rekao je Šapić.

Takođe, na temu navoda da je glasao protiv toga da metro prolazi kroz Novi Beograd, dodao da to nije tačno i da će metro imati četiri stanice na Novom Beogradu.

Na kritike da je Savski nasip u lošem stanju, a život Novobeograđana ugrožen, rekao da su takvim netačnim tvrdnjama izazvaju uznemirenje građana.

Rekao je i da je tamo do 2013. izgrađeno 75 odsto objekata, ali da je on više puta sam rekao da je to nemoguće sprečiti i da je problem je u zakonu.

Na opaske mnogih predstavnika opozicije među kojima je bila i Milica Stamenkovski Đurđević, što je prišao naprednjacima, Šapić je rekao da nije čuo šta mu neko zamera šta je uradio, već što je promenio organizaciju.

Dodao je da ni ona ne može o tome da mu govori, jer je bila član SRS zajedno sa mnogim članovima SNS.

„Nisam se ni mirio, ni svađao sa SNS, poltike su nam se spojile“, rekao je Šapić.

(Tanjug)

