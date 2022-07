Sapic sa ambasadorom Spanije: Da se jaca ekonomska saradnja

BEOGRAD – Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić sastao se danas u Starom dvoru sa ambasadorom Španije Raulom Bartolomeom Molinom, sa kojim se saglasio da je saradnja dve zemlje na visokom nivou, ali i da treba da se unapredi u mnogim oblastima.

Oni su istakli da su dve zemlje posebno opredeljene za jačanje ekonomske saradnje i da robna razmena raste iz godine u godinu, saopštila je Gradska uprava.

U saopštenju se dodaje da je Španija posebno zainteresovana za investiranje u obnovljive izvore energije, saobraćajnu infrastrukturu, agroindustriju, energetiku i zaštitu životne sredine.

Šapić je u razgovoru istakao značaj razmene iskustava, mišljenja i predloga, koji bi se sprovodili i primenjivali u praksi.

On je podsetio da je uspostavljanje direktnih letova Er Srbije do Madrida, Barselone i Valensije, kao i sezonske linije do Palma de Majorke veoma značajno i za Grad Beograd, ali i za sveukupnu saradnju dve države, posebno u oblasti turizma.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.