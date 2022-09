Sapic: Zavrsetak obilaznice do proleca, tunel rasterecuje cent

BEOGRAD – Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da će se gradske vlasti truditi da završe neke od kapitalnih projekata – obilaznicu oko Beograda, novi Savski most sa četiri trake, biciklističkom stazom i tramvajskim šinama i da konačno probiju tunel od Ekonomskog fakulteta do Despota Stefana dužine dva kilometra ispod grada.

To će biti, kaže Šapić u emisiji Magazin na Prvom, Prvog programa Radio Beograda, jedan od najvećih projekata u poslednjih 20 godina, jer, kako ocenjuje, suštinski menja sliku grada.

„Danas je nezamislivo da od „Pančevca“ do Novog Beograda dođete za pet do deset minuta“, rekao je Šapić govoreći o velikim infrastrukturnim projektima u glavnom gradu u narednih pet godina.

Tvrdi da će to pročistiti saobraćajna zagušenja i smanjiti gužve za 14 odsto, a pročistiti vazduh za 12 procenata i da će potpuno rastereti centar grada.

Šapić očekuje da će obilaznica oko Beograda biti završena do proleća i na tome se, kako kaže, intenzivno radi, preneo je RTS.

„Ja ne želim da pričam bajke i da ulepšavam stvarnost. Moj cilj je da do kraja mandata promenimo Beograd na bolje. Planiram da Beograd podignemo urbanistički, poboljšamo infrastrukturu, da rasteretimo saobraćajnice, da podignemo ekološki standard i izgradimo više parkova i zelenih površina, da Beograd prodiše“, rekao je gradonačelnik.

Smatra da su javni sistem i gradska preduzeća u mnogo lošijem stanju nego pre četiri ili pet godina.

Dodaje da nije u potpunosti zadovoljan stanjem koje je zatekao u javnoj upravi i gradskim preduzećima napominjući da se „od 2018. vidi linija podizanja a da se posle vidi pad“.

Beograd se, prema oceni gradnačelnika, u međuvremenu razvijao u dobrom pravcu jer je opšta ekonomska situacija bila odlična i zato što se i Srbija razvijala.

„Da li je tu bilo dobrih stvari – bilo je, da li je bilo sve dobro – nije“, naglašava Šapić. Ističe da o dobrim stvarima ne treba mnogo da se priča, jer one se vide.

„Beograd je danas mesto ka kome gravitira više desetina miliona ljudi iz regiona, grad koji infrastrukturno nije isti kao pre 10 godina. To si činjenice i o tome ne treba puno da govorim – to se vidi“.

Kaže da mu je važnije da se pozabavi stvarima koje usporavaju razvoj grada. Ako rešim neke od strašekih stvari onda ću lako da radim „fasadu“, dodaje.

„Moramo malo da ‘zetegnemo’ javna preduzeća i inspekcijske službe. Suština je da uvedemo više komunalnog reda, moramo da sredimo parkove. Ima ih 105 u gradu, a tu su i šetališta“, napominje Šapić.

Šapić je ocenio da je javni prevoz rak rana Beograda, od koje su svi bežali.

„Košta nas mnogo jer odnosi gotovo četvrtinu budžeta. To je dupla nula. U ovom momentu gradski prevoz plaća svega 15 do 20 odsto građana“, dodaje Šapić.

Problem parkiranja u glavnom gradu je ozbiljan, smatra gradonačelnik i najavljuje izgradnju dve nove javne garaže – u Vlajkovićevoj i kod hale Pinki, a biće pokrenut i projekat izgradnje privatnih garaža.

„Ipak, konačno rešenje svega je metro. Metro nije samo gradski već nacionalni projekat. U jednom momentu je zastao, ali mi smo vratili dinamiku. Ja o njemu ne volim mnogo da pričam, jer njime su pedeset godina ispirali usta, neki su i prodavali karte za metro. Kad budu pri kraju radovi na Makišu, odakle kreće prva linija, a to će biti skoro, onda ćemo o tome više pričati“, navodu Šapić.

Smatra da su Beogradske elektrane u dobrom stanju.

„Naravno da zavise od snabdevanja gasom, ali to je posao Vlade. Više puta smo čuli od Vlade i predsednika da ima zaliha. Problem će biti cena“.

Ponavlja da su obezbeđene rezerve mazuta, ukoliko dođe do nestašice gasa, ali da se nada da do toga neće doći.

Ističe da je gradska vlast već prihvatila nekolio predloga opozicije, ali da „ne vidi želju sa njihove strane“.

Dodaje da je na vlasti veća odgovornost, ali i da su za dogovor potrebne dve strane.

„Ukoliko opozicioni odbornici dođu u gradski parlament i osporavaju sve i ništa ih ne interesuje, onda me ne interesuju. Spreman sam da ih saslušam, a to sam i radio“, kaže Šapić.

„Šta god budem čuo od opozicije, a smisleno je ja ću da prihvatim zato što mislim da je to moja obaveza“, zaključuje Šapić u razgovoru za Radio Beograd 1.

(Tanjug)

