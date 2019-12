Šarčević: Na PISA testu gimnazijalci „izvukli“

BEOGRAD – Ministar prosvete, nauke i tehnološkog ravzoja Mladen Šarčević ponovio je danas da su srpski đaci zapravo zadržali isto mesto ili postigli malo bolji rezultat na ovogodišnjem PISA testu u odnosu na prethodno testiranje iz 2012. i naveo da je u toku reforma koja još nije vidljiva za PISA.

Odgovarajući na pitanje novinara da li smatra da je odgovoran za to što su srpski đaci ostvarili poražavajuće rezultate na PISA testu i šta će Ministarstvo uraditi tim povodom, Šarčević je odgovori: “ Ako govorimo da je od 79 zemalja Srbija na 45. mestu, to je mesto gde smo mi bili. Ako uzmete da je 2012. bilo poslednje testiranje a smo od rangirane 63 zemlje nili 43. onda je ovo malo bolji rezultat. Poražavajući rezultat može da se kaže za zemlje koje su ispod Srbije, to je čitav region Zapadnog Balkana“, rekao je Šarčević. Rekao je da mnoge stvari moraju da se poprave i da je u toku referma obrazovanja koja još nije vidljiva za PISA.

(Tanjug)