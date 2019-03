Sirena koja nam je „RAZORILA“ živote (foto)

Prva bomba pala je u 19 sati i 41 minut…

Od povratka iz škole i spremanja za izlazak, preko gledanja nezaboravne latinoameričke sapunice, do kasarne – početak bombardovanja građane Srbije zatekao je u različitim situacijama.

Ono što, međutim, većina deli su jasna sećanja na to gde su bili u trenutku kada su se oglasile prve sirene.

Na 20. godišnjicu bombardovanja mnogi su podelili svoje uspomene na društvenim mrežama.

Na primer, jednom korisniku Tvitera je to bio dan sa veoma pomešanim osećanjima.

Dok su neki već bili u vojsci, drugi kažu da su uniformu obukli ubrzo nakon pada prvih bombi.

Na televiziji je, naravno, bila latinoamerička sapunica Esmeralda.

Bombardovanje Jugoslavije trajalo je 78 dana, a okončano je potpisivanjem Kumanovskog sporazuma.

Kao i film Boj na Kosovu.

Jedan tviteraš kaže da je tog dana ostao bez automobila.

„Sedeo sam u svom ‘jugu 45’. Rezervoar prazan. Destinacija: Stan prijatelja na Novom Beogradu. Otišao do pumpe da sipam gorivo. Red dugačak kilometar. Ostavio automobil tamo sledećih mesec dana. Dva točka na trotoaru, dva na ulici“.

