Sjenica raspisala prvi konkurs za sufinansiranje medija, planirano dva miliona dinara

Opština Sjenica prvi put je raspisala konkurs za sufinansiranje medijskih projekata od javnog interesa a u te svrhe iz lokalnog budžeta će biti izdvojeno dva miliona dinara.

Kako je saopšteno iz te lokalne samouprave, konkurs je raspisan za javno informisanje putem radija, i za televizijske i elektronske medije, za projekte čija je realizacija predvidjena tokom godine, ali nije naveden najmanji i najveći iznos koji može biti odobren po projektu.

Opština će sufinansirati projekte koji se odnose na istinito, pravovremeno, nepristrasno i potpuno informisanje gradjana Sjenice o svemu što se odnosi na vlast na lokalnom nivou, delatnostima od javnog interesa, radu ustanova i drugih subjekata, zbivanjima i dogadjajima u javnom sektoru, ali i podsticanje raznovrsnosti medijskih sadržaja, slobode izražavanja ideja i mišljenja i slobodnog razvoja nezavisnih i profesionalnih medija, stoji u saopštenju.

Rok za dostavljanje projekata je 5. april, a istovremeno je upućen i poziv novinarskim i medijskim udruženjima da predlože članove stručne komisije koja će odlučivati o raspodeli novca medijima.

Sjenica je do sada bila medju nekoliko opština u Srbiji koje nikada nisu raspisale konkurse za sufinansiranje medijskih projekata, iako su čelnici lokalne samouprave više puta najavljivali da će to učiniti, pa su čak i budžetom predvidjali novac za to.

Zakonom o javnom informisanju i medijima propisana je obaveza lokalnih samouprava da sufinansiraju medijski sadržaj.

(Beta)

