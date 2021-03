Skandal zbog koncerata usred pandemije, organizatori: Poštovali smo mere (video)

U beogradskoj Kombank dvorani 8 . i 9. marta održana su dva koncerata „Crvene jabuke“, a na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama, vidi se da se u sali okupio veliki broj ljudi, a mnogima nije jasno kako je ovakav masovni događaj uopšte održavan, s obzirom na to da epidemiolozi svakodnevno od nadležnih zahtevaju najoštrije mere da bi suzbili novi nalet broja zaraženih.

Je l' se vi šalite sa nama?! Kombank dvorana večeras?! pic.twitter.com/njWzcgU3Pk — Ksenija (@Ksenija76o) March 9, 2021

Kako se preneli domaći mediji, Kombank dvorani biće izrečena kazna zbog kršenja epidemioloških mera, kao i da je za ovaj koncert bila potrebna dodatna saglasnost Kriznog štaba, koja nije dobijena.

Povodom ovog događaja, oglasila se i Kombank dvorana, između ostalog rečima da je koncert organizovan uz poštovanje svih propisanih mera.

„Povodom dva održana koncerta grupe ‘Crvena jabuka’ u Kombank dvorani, javnost obaveštavamo da su koncerti održani 8. i 9. marta od 19 do 21 sat sprovedeni po svim propisanim epidemiološkim merama“, navodi se u saopštenju.

Dodaju da je drugi koncert, koji je bio zakazan za nedelju 7. mart, kada su uvedene posebne mere od strane Kriznog štaba Vlade Republike Srbije, „uredno pomeren na utorak 9. mart“ čime je, dodaju, ispoštovana procedura odlaganja samog događaja.

„Podsećamo da Kombank dvorana nije radila oba dana vikenda zbog tada uvedenih mera za dane vikenda. U skladu sa tim, događaj je održan 9. marta s početkom u 19 sati uz poštovanje svih propisanih epidemioloških mera. Na ulazu dvorane je merena temperatura, dezinfikovane su ruke, na displejima u samom holu i sali tokom koncerta je sve vreme bilo istaknuto obaveštenje: Molimo Vas da poštujete sve epidemiološke mere. Držite distancu. Nošenje zaštitnih maski je obavezno“, ukazuju u saopštenju Kombank dvorane.

Napominju da su između svih posetilaca, koji nisu došli zajedno, bila automatski blokirana dva prazna mesta, iako, kako dodaju, mere nalažu da to bude jedno mesto. Sedam kovid redara je, ističu, sve vreme opominjalo sve one koji su pokušavali da skinu maske.

„Na osnovu Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti kovid 19 Članom 10. definisano je da je prilikom održavanja javnih kulturno-umetničkih događaja u zatvorenom prostoru dozvoljeno najviše 500 posetilaca istovremeno, i to tako da svako drugo mesto za sedenje bude slobodno, takođe Članom 14. stav 4. Propisano je radno vreme ustanova kulture do 21 sat“, napominje se u saopštenju.

Naglašavaju da su, na osnovu važeće uredbe, savesno i kako to zakon nalaže do kraja ispoštovane sve propisane mere.

„Kapacitet dvorane je 1.382 sedišta, a po aktuelnim merama dozvoljena je polovina kapaciteta sale, do maksimum 500 mesta. Na sinoćnom koncertu je bilo 430 posetilaca. Događaj je završen u 20.50, odnosno pre 21.00, nakon čega je objekat ispražnjen i zatvoren. Na taj način savesno su i do kraja ispoštovane sve propisane mere za održavanje događaja do 500 ljudi“, napominje se u saopštenju Kombank dvorane.

Dodaju i da u potpunosti poštuju aktuelne važeće mere „s obzirom da ne postoje nove mere“, prenosi RTS.

„U prilog tome govori to da smo u prethodna dva vikenda bili u potpunosti zatvoreni i da već 12 meseci jedva održavamo kontinuitet rada iz poštovanja svih propisanih mera“, naglašava se u saopštenju Kombank dvorane.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.