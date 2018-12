Skijašima na Kopaoniku dostupne tri „noćne staze“

BEOGRAD – Brojni skijaši koji posećuju ski centar Kopaonik moći će da uživaju u noćnom skijanju na stazama „Karaman greben“, „Pančić“ i „Malo jezero“, kaže direktor Skijališta Srbije Dejan Ćika.

“Skijališta Srbije su radila tokom cele godine da bi ljubiteljima skijajanja priuštilo novitete. Na Kopaoniku imamo 2,5 kilometra novih ski staza. Noćno skijanje se pokazalo kao vrlo primamljivo za skijaše tako da smo ove godine osvetlili i stazu Pančić, pa sada imamo tri noćne staze”, rekao je Ćika za Tanjug.

Na Marinim vodama je napravljen ski lift kako bi se, kaže Ćika, poboljšala frekvencija skijaša.

Od noviteta je tu i “taksi tabač” pa će skijaši moći da imaju pogled na planinu i iz druge perspektive, dodao je on.

“Na Kopaoniku imamo još jedan novitet jer u Skijalištima Srbije vodimo računa o bezbednosti skijaša. Uveli smo elektro čitače. To su pejdžer uređaji koje delimo besplatno mlađim i starijim kategorijama, onima koji su u obavezi da nose kacigu na skijalištu”, rekao je Ćika.

Napominje da pomoću elektročitača i aplikacije na mobilnom telefonu u svakom momentu može da se prate skijaši, što će olakšati posao Gorskoj službi spasavanja, ukoliko se neko izgubi i izađe sa staze.

Ljubiteljima zimskih sportova na raspolaganju su staze za bordere, a tu je, podseća Ćika, i “Avantura park”.

“Što se tiče Stare planine kapaciteti skijališta prevazilaze smeštajne kapacitete. U narednom periodu kada se tamo bude izgradilo još hotela onda će Skijališta Srbije poraditi na skijaškoj infrastrukturi. Što se tiče Zlatibora, za iduću godinu spremamo još jednu plavu ski stazu”, rekao je direktor Skijališta Srbije.

On dodaje da je na Staroj planini instaliran i najsavremeniji sistem za kontrolu prolaza.

Prošle godine je, prema njegovim rečima, bilo ukupno oko 400.000 skijaša za celu sezonu, a očekuje se da će ove godine taj rekord biti oboren.

“Osim domaćih i turista iz okruženja, imamo skijaše iz Bugarske, Rumunije, Grčke, Slovenije”, rekao je Ćika i dodao da skijaški koji imaju sezonske ski paseve u Crnoj Gori, Republici Srpskoj i Sloveniji, na osnovu sporazuma, mogu da skijaju jedan vikend i u srpskim centrima.

Inače, dnevna karta za ski centar Kopaonik je 3.520 dinara, a šestodnevna 15.750 dinara.

Za vreme skijaške nedelje obezbeđeni su popusti od 10 odsto na trodnevne i sedmodnevne ski karte od 14. do 20. januara i od 18. do 24. februara, kao i popust od 20 odsto tokom ski vikenda od 7. do 10. marta i od 21. do 24. marta.

Visina utabanog snega na stazama na Kopaoniku je 35 centimetara, radi 11 žičara i 16 staza.

Durmitorac Milinko Popović, koji radi kao instruktor škole skijanja tvrdi da svako za tri do pet dana može naučiti da skija. Kako kaže, najbrže uče oni mlađi, posebno devojčice.

“Najstariji polaznica imala je 75 godina i naučila je da skija, dok je najmlađi ucenik bio Rus od dve i po godine”, rekao je Popović.

Instruktor skijanja ističe da je dobar i pozitivan odnos u komunikaciji između njega i onih koji prvi put staju na skije veoma bitan, kako bi što pre stigli do zajedničkog cilja.

Početnici se, prema njegovim rečima, prva dva dana kreću najlaganijom, zelenom stažom, nakon koje redom savladavaju – plavu, pa crvenu i „najopasniju crnu“.

“Prvi dan se polaznik upoznaje sa opremom i uči da savlada osnovne skijaške elemente, kao što je spust niz blagu padinu pravo i plug. Nakon toga se postepeno prelazi na napredne korake, zahvaljujući kojim se kreće i na teže staze“, kaže Popović.

Cena obuke zavisi od toga da li je individualna ili grupna. Individualna obuka po času je, kaže, 28 evra, a ukoliko neko odluči da uči recimo tri dana po četiri sata to će ga koštati 128 evra.

