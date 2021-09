Smenjivaće se kiša i sunce: Tmurna prognoza za narednu nedelju

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, ponegde praćenih grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na severu zemlje pre podne će biti pretežno sunčano, a po podne, uz povećanje oblačnosti, uveče i u toku noći mestimično sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab, promenljiv, u planinskim predelima umeren, jugozapadni i zapadni.

Najniža temperatura će biti od 11 do 14 stepeni C, a najviša od 23 C do 28 C.

U Beogradu se tokom pre podneva očekuje pretežno sunčano vreme. Po podne će doći do povećanja oblačnosti, uveče i u toku noći povremeno uz kratkotrajnu kišu. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura oko 14 C, a najviša oko 25 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u većini dana se očekuje promenljivo oblačno i svežije vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, ponegde praćenih grmljavinom. Samo u sredu suvo, a u četvrtak i pretežno sunčano i malo toplije.

