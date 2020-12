Snažan zemljotres u Beogradu

Zemljotres jačine 6,3 stepeni Rihterove skale koji je danas pogodio Hrvatsku osetio se i u Srbiji.

U Beogradu se oko 12.20 osetio snažan zemljotres.

Prvi potres osetio se oko 12. 20, a nekoliko minuta nakon toga još jedan potres.

Prema prvim podacima zemljotres se dogodio 46 kilometara jugoistočno od Zagreba na dva metara dubine, negde oko Petrinja, prenose hrvatski mediji.

Sve je trajalo oko pola minuta, a nakon tog potresa, osetio se još jedan manji, javljaju mediji. U delovima Hrvatske nema ni struje ni telefona.

⚠️#Croatia🇭🇷: A powerful #earthquake of magnitude M6.5, was registered at 2 KM N of #Petrinja, county of #SisačkoMoslavačka. Depth: 10 KM. [PRELIM].

Source: GFZ.

Did you feel this earthquake?, Tell us!.#EQVT,#potres,#terremoto,#földrengés,#sismo,#temblor,#zemljotres,#Zemljotres. pic.twitter.com/vyy1rManzy

— American Earthquakes 🌋🌊🌎 (@earthquakevt) December 29, 2020