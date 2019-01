Sneg blokirao javni saobraćaj,mnoge linije GSP skraćene

BEOGRAD – Zbog snega koji je popodne pšočeo da pada u Beogradu pojedine gradske linije su skraćene jer ne mogu da dođu do zadnje stanice.

Kako su Tanjugu rekli u GSP-u najkritičnije je na potezu koji pokrivaju linije 400 i 300, odnosno Avalskom i Smederevskom putu.

Kako je rečeno skraćene su i linije 65 i 66 koje ne idu do Zvezdare već samo do Omladinskog stadiona, dok linija 44 ne ide do Senjaka već samo do Topčiderske zvezde.

Zbog otežanog saobraćaja u ulici Gavrila principa, linije gradskog prevoza 52, 53 i 56 ne voze do Zelenog venca, već skreću na Železničku stanicu, odakle i polaze ka drugim delovima grada.

U GSP-u navode da je to privremena situacija i da će se linije produžavati, odnosno vraćati na stare trase u zavisnosti od toga kada javne službe očiste sneg.

(Tanjug)